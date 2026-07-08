蘋果測試長鑫DRAM 中國大陸記憶體廠崛起牽動全球供應鏈

外電報導，蘋果正在測試中國長鑫存儲（CXMT）的DRAM記憶體晶片，可能用於中國市場銷售的裝置。這項測試目前尚未代表蘋果已承諾商用採用，但已讓長鑫存儲在全球記憶體供應鏈的能見度大幅升高，也凸顯在AI推升記憶體需求、DRAM供給持續吃緊下，終端品牌廠正積極尋找更多供應選項。

據金融時報報導，蘋果除測試長鑫存儲的記憶體外，也被指正與美國政府溝通，希望放寬美國科技公司使用長鑫存儲產品的空間；不過，蘋果尚未正式承諾採用相關晶片。報導並指出，長鑫存儲去年約占全球DRAM晶圓產能11%，隨合肥、上海、北京等新產線開出，2028年占比有機會提高至15%。

這項動向的市場意義不只在於蘋果可能導入中國記憶體，而是蘋果在三星、SK海力士、美光三大記憶體廠之外，開始評估新的供應來源。路透先前報導，長鑫存儲已是全球第四大DRAM廠，2025年市占約7.7%；同時，長鑫存儲已與騰訊簽下約30億美元記憶體供應協議，並與其他中國大型網路公司洽談類似合作，顯示中國雲端與AI基礎建設業者也在加速鎖定本土DRAM供應。

從產能來看，長鑫存儲擴張速度也受到市場關注。路透引述消息指出，長鑫存儲目前在合肥擁有兩座12吋DRAM廠、北京一座12吋廠，合計月產能約30萬片晶圓；隨上海新廠與其他產能開出，DRAM晶圓月產能可能倍增至約60萬片。這也解釋為何全球記憶體廠與投資人開始重新評估中國供給對DRAM產業中長期結構的影響。

長鑫存儲科創板IPO已通過上市委審議，計畫募資人民幣295億元，若順利掛牌，將成為科創板史上規模僅次於中芯國際的大型IPO。根據公司招股書，長鑫存儲去年營收達人民幣617.99億元，年增155.6%；今年上半年營收預估上看人民幣1,100億至1,200億元。

不過，長鑫存儲快速崛起並不代表短期就能全面改寫DRAM競爭版圖。路透報導也提到，長鑫存儲首季DDR5良率仍偏低，顯示其在高階製程與產品穩定度上，和三星、SK海力士、美光仍有技術差距。因此，長鑫存儲短期更可能先在中國本土市場、消費型DRAM與部分伺服器DRAM供應鏈擴大滲透，而非立即撼動高階HBM或最先進伺服器記憶體市場。