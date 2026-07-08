快訊

紐約38層大樓驚傳坍塌風險！柱子嚴重彎曲畫面曝 當局急疏散封路

犯罪的執念！日本非法媒合海外器官移植 保釋期間再犯被捕

庫迪咖啡揚言打敗星巴克 卻在日本踢鐵板開不到10家店

聽新聞
0:00 / 0:00

Meta在台灣與部分國家推出首款圖像生成模型Muse Image

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Meta推出首款圖像生成模型Muse Image，由Meta Superintelligence Labs打造，已可在Meta AI中開始使用。Muse Spark使Meta AI成為更智慧的助理，Muse Image則進一步化身為創意夥伴，協助將靈感輕鬆轉化為高品質視覺內容，用戶也可下載與分享至任何平台，包括直接發布至動態消息、限時動態或聊天室。

Muse Image 模型同時驅動Meta旗下各應用程式的全新創意體驗。可在Instagram限時動態中使用超過30 款全新AI特效，也能在 WhatsApp 傳送訊息給Meta AI，即可在對話中直接生成圖片。目前相關功能已率先於台灣與部分國家推出，並將陸續拓展至更多地區。

WhatsApp

延伸閱讀

祖克柏AI大改造後首款圖像模型Muse Spark Image上線 追趕OpenAI

美銀上調三大CSP資本支出預測 示警資料中心建置成本升高

算力花太兇…Google出手管 Meta Gemini使用量設限

美國4州控臉書IG危害兒少 向Meta索賠1.4兆美元

相關新聞

記憶體暴漲 不只蘋果吃不消！「記憶體末日」何時結束？iPhone還會漲多少？

window.location.href="https://udn.com/news/story/6841/9612292";

外資看好 PCB 供不應求續至2028年 009828將募集 聚焦台日韓 PCB 龍頭

半導體研究機構SemiAnalysis先前釋出利空消息，點名PCB族群，指出輝達（NVIDIA）Kyber平台的推出時程恐延後超過12個月，引發市場擔憂AI供應鏈需求降溫。對此，輝達隨即出面否認相關傳聞，外資報告也指出，PCB漲價題材至少可望延續至2027年底，甚至看到2028年；市場短線下修，反而可能成為投資人布局的甜蜜買點。

蘋果測試長鑫DRAM 中國大陸記憶體廠崛起牽動全球供應鏈

外電報導，蘋果正在測試中國長鑫存儲（CXMT）的DRAM記憶體晶片，可能用於中國市場銷售的裝置。這項測試目前尚未代表蘋果已承諾商用採用，但已讓長鑫存儲在全球記憶體供應鏈的能見度大幅升高，也凸顯在AI推升記憶體需求、DRAM供給持續吃緊下，終端品牌廠正積極尋找更多供應選項。

Meta在台灣與部分國家推出首款圖像生成模型Muse Image

Meta推出首款圖像生成模型Muse Image，由Meta Superintelligence Labs打造，已可在Meta AI中開始使用。Muse Spark使Meta AI成為更智慧的助理，Muse Image則進一步化身為創意夥伴，協助將靈感輕鬆轉化為高品質視覺內容，用戶也可下載與分享至任何平台，包括直接發布至動態消息、限時動態或聊天室。

暉盛接單動能強勁 搶攻AI先進封裝龐大商機

電漿設備廠暉盛-創（7730）8日於台灣創投暨私募投資年會-證交所專廠中釋出樂觀展望，公司指出，受惠AI浪潮引爆先進封裝趨勢，高階載板客戶交貨需求極為迫切，接單動能強勁，同時暉盛也已順利取得多項大廠驗證、成功跨入下世代關鍵技術玻璃基板領域。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。