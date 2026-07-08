聽新聞
0:00 / 0:00
Meta在台灣與部分國家推出首款圖像生成模型Muse Image
Meta推出首款圖像生成模型Muse Image，由Meta Superintelligence Labs打造，已可在Meta AI中開始使用。Muse Spark使Meta AI成為更智慧的助理，Muse Image則進一步化身為創意夥伴，協助將靈感輕鬆轉化為高品質視覺內容，用戶也可下載與分享至任何平台，包括直接發布至動態消息、限時動態或聊天室。
Muse Image 模型同時驅動Meta旗下各應用程式的全新創意體驗。可在Instagram限時動態中使用超過30 款全新AI特效，也能在 WhatsApp 傳送訊息給Meta AI，即可在對話中直接生成圖片。目前相關功能已率先於台灣與部分國家推出，並將陸續拓展至更多地區。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。