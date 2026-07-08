臻鼎看ABF載板缺貨 二、三年內不易舒緩

全球印刷電路板（PCB）龍頭臻鼎科技控股（4958）董事長沈慶芳昨（7）日表示，AI基礎建設仍在建置雲端基礎設施先期階段，包括AI Server、邊緣運算等，AI真正的成長動能才要開始，還包括光模組、5G到6G，以及未來Edge AI等應用端市場，需求量將會更大。

對於市場隨著ABF（Ajinomoto Build-up Film ）載板嚴重缺貨問題，沈慶芳以AI晶片為例表示，ABF尺寸愈來愈大，用料愈多，製造難度也愈高，因此供給仍相當吃緊，如上載板新建廠房需一段時間才能完成，預期ABF載板缺貨問題，二、三年內不易舒緩。

工商協進會昨日舉行公亮講座，邀請沈慶芳專題演講。

沈慶芳在會前受訪時，被問到近期南韓正大力投入AI生態系建設，台灣是否也應加大政策力道？沈慶芳表示，近來各國在AI領域都希望建立自己的生態系。台灣在硬體方面一直做得很好，尤其是在垂直供應鏈的分工整合能力，台灣的產業基礎建設實力是最強的，「還是把自己的優勢做好，其他國家怎麼做，我們無法控制。」

沈慶芳指出，臻鼎今年的資本支出規劃是由500億元增至800億元。過去每年的投資金額，在台灣PCB產業一直都是最高的。臻鼎經連續第九年成為全球第一大PCB廠，這幾年也打下非常好的基礎。PCB建廠需要很長時間，所以一定要提前布局。他過去就是採取這樣的策略，20多年來，從沒有工廠一路做到全球第一，就是因為提早投入。