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廣達明年產能 可望再向前衝

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

廣達（2382）下半年持續擴增美國新廠產能，預計整體將再度新增三個廠房衝刺AI伺服器生產製造，全年資本支出將上看300億元新高，推動全年產能將比去年翻倍成長。

業界看好，這波AI伺服器商機仍不斷發酵，廣達2027年產能有望持續衝刺。

雖然近期市場出現AI泡沫化雜音，以及AI伺服器規格遞延等相關消息，但AI趨勢到來仍相當明確，北美前五大雲端服務大廠（CSP）今年全年資本支出上看7,000億美元新高，當中大多金額將投入AI基礎建設及採購AI伺服器，使AI伺服器需求仍呈現供給不足情況。

為持續追趕客戶龐大AI伺服器訂單動能，廣達今年持續擴增新產能，預計今年底前將可望新增三個新廠，使今年AI伺服器全年產能相較去年翻倍成長。廣達先前在法說會中指出，預計今年資本支出將上看300億元規模，且這波擴產需求仍有機會持續增加。

觀察廣達在全球產能布局，台灣主要為研發及新品測試等基地，泰國以L6產線為主，美國則是L10、L11的機櫃交貨生產重鎮。

廣達 美國 伺服器

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