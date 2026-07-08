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緯創董事長林憲銘：AI 是一個新的時代 不是另外一個泡沫
緯創（3231）董事長林憲銘昨（7）日指出，進入7月後，AI需求仍持續成長，目前除了美國，其他地區的主權AI需求也正逐步興起，代表AI產生出來的價值，已開始逐步被市場認可，消費者也願意付費使用。他強調，「AI是一個新的時代，並非另一個泡沫」。
林憲銘昨天在台灣創投暨私募投資年會獲終身成就獎，由總統賴清德頒發。
林憲銘說，進入AI世代後，台灣不能只停留在設備製造，必須也是應用大國，大家都應該投入AI算力應用，善用AI才能階級翻轉。
林憲銘表示，創新是成長的永續之道，特別是在當前社會財富分配不平均情況下，必須要讓新創持續成長，藉此改變社會結構，且要讓創業者有能力失敗，只要不是在品德或誠信問題情況下，失敗都會是成長養分。
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