電電公會理事長暨鴻海集團董事長劉揚偉：AI 需求會愈來愈大

電電公會理事長暨鴻海（2317）集團董事長劉揚偉昨（7）日表示，AI算力需求未來至少三至五年仍將持續快速成長，整體AI需求「只會愈來愈大」。他看好主權AI發展，認為未來不只資料中心在地化，相關供應鏈也要在地化，而電電公會（TEEMA）科學園區正是為此而設，第五地可能鎖定菲律賓。

劉揚偉7日出席「2026台灣創投暨私募投資年會」，以「全球產業重構下的科技平台與創新機會」為題，分享鴻海在投資上的策略。他同時預告，集團將有半導體公司在台IPO，主要為IC設計公司，應該會在創新板掛牌。外界猜測，最有可能的對象為鴻晶科技。

針對市場近期質疑AI投資是否過熱，劉揚偉回應，目前真正大量使用AI算力的其實只有大型模型公司與CSP，而政府及企業才剛起步，因此未來AI算力需求仍有極大成長空間。

他認為，至少未來三至五年內，看不到需求減弱的跡象，AI基礎建設仍將持續擴張。