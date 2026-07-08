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賴總統表示邁向科技籌資中心 金管會：擬鬆綁保險業投資限制

經濟日報／ 記者歐芯萌黃于庭／台北報導
賴清德總統出席「2026台灣創投暨私募投資年會」。記者胡經周／攝影
賴清德總統出席「2026台灣創投暨私募投資年會」。記者胡經周／攝影

賴清德總統昨（7）日出席「2026台灣創投暨私募投資年會」時表示，政府致力打造台灣成為亞洲的那斯達克，要從科技製造中心，進一步轉化為科技籌資中心，並以「板塊合擊」策略，協助創新產業在不同成長階段都能取得資金與市場支持。

同場出席的金管會主委彭金隆也說，將改變過去「踩煞車」的監理思維，在兼具安全與發展下，「踩油門」繼續前進。他透露，金管會正研議鬆綁保險業投資永續型創投的比例限制。

彭金隆指出，現行法規雖允許保險業投資永續型創投，但不能持有超過被投資創投公司股份的25%，且若該創投辦理公開發行或上市櫃後，依規定需將投資比例降至10%。

彭金隆說，保險局將研議修正相關辦法，明定保險業投資永續型創投事業時，可維持原投資比例，不必強制出售。

賴總統則在致詞時表示，面對新的國際競爭，台灣不能只守住既有優勢，更要把半導體、AI與新興科技產業實力，轉化為資本市場的吸引力與國際競爭力，政府正全力打造具台灣特色、立足亞洲、面向世界的創新資本市場。

賴總統指出，這個市場會以台灣領先世界的半導體與AI產業鏈為基礎，讓台灣從科技製造中心，進一步轉化為科技籌資中心，讓資本市場成為支持創新企業成長、孕育下一波護國群山的重要平台。

賴總統強調，金管會去年已啟動亞洲創新籌資平台，聚焦在AI、半導體、智慧製造、生技醫療、國防航太等重點產業，以「板塊合擊」策略，串聯創櫃、興櫃、創新板、上櫃與上市市場，並搭配股票與債券市場雙主軸，協助創新企業在不同成長階段都能取得所需資金與市場支持。

賴總統也說，台灣去年完成《產業創新條例》修法，鼓勵企業落實AI與數位綠色雙軸轉型，降低有限合夥創投事業適用門檻，放寬天使投資人投資新創的租稅優惠。

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