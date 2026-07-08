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林憲銘籲「軟硬通吃」 台灣要轉為AI應用大國

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導
緯創董事長林憲銘。中央社
緯創董事長林憲銘。中央社

代工大廠緯創董事長林憲銘、鴻海董事長劉揚偉昨針對ＡＩ前景提出看法。林憲銘說，台灣在ＡＩ硬體供應鏈有世界級優勢，但「如果只有做設備，賺的錢永遠只有這裡面比較辛苦的那一段」，因此應進一步發展ＡＩ應用與台灣自己的大語言模型。劉揚偉則說，ＡＩ發展並非泡沫，算力需求在未來至少三到五年內，都將持續增長。

二○二六台灣創投暨私募投資年會昨舉行，林憲銘獲頒終身成就獎，劉揚偉則以「全球產業重構下科技平台與創新機會」為題演講，分析全球ＡＩ算力需求與供應鏈布局趨勢。

林憲銘指出，台灣必須把握硬體優勢，但更應儘速由政府及產、學界共同將台灣從ＡＩ製造大國轉變為ＡＩ應用大國，進一步發展ＡＩ應用，才能真正提升產業價值。

另一ＡＩ時代重要的基礎建設，則是目前全球大型語言模型中，真正反映台灣文化、專業術語與知識內容的資源仍有限，若未及早投入，「我們極有可能在未來ＡＩ時代被邊緣化」。因此，他去年推動成立「台灣開源基金會」，希望打造屬於台灣的開源語言資料庫，涵蓋中文、技術、文化及各領域專業知識。

面對市場對ＡＩ是否重演網路泡沫疑慮，林憲銘說，目前ＡＩ已開始創造實際收入，企業與消費者也願意為ＡＩ服務付費，「泡沫應該不至於，應該是一個新時代了」。

劉揚偉呼應此觀點，他將算力需求分為模型開發者、雲端服務商、政府與企業四大類，強調前兩者已明確藉由ＡＩ增加營收，後兩者雖處於摸索階段，但隨著應用逐步開展，未來三至五年需求只會持續增加。

劉揚偉也說，主權ＡＩ資料中心需求興起，全球供應鏈正走向分散化，台商仍應思考如何在新的全球布局中找到定位，目前電電公會正推動科學園區計畫，預計在墨西哥、波蘭、美國、印度及菲律賓等地，與當地政府合作打造科學園區。

緯創 鴻海 劉揚偉

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