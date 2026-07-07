上緯智聯與空氣島文創聯手 打造全台首創「AI機器狗互動遊樂園」

上緯控股（3708）旗下子公司上緯智聯宣布，自有品牌台智寶(TaiiBot)正式跨足商業娛樂應用市場。本次攜手大允文創(空氣島文創)打造全台首創「AI機器狗互動遊樂園」，將AI機器狗導入親子娛樂場域，結合互動科技、闖關遊戲與沉浸式體驗，開創智慧機器人商業化應用的新模式。

首座據點7日於宜蘭金東購物商場開幕，並同步進駐苗栗尚順購物中心，預計成為今夏最受矚目的親子科技娛樂新地標。

本次由空氣島文創規劃營運的「空氣島－科技萌寵館」，以未來科技為主題，融合智慧科技與沉浸式遊戲設計，打造兼具娛樂、探索與學習體驗的親子互動空間。

園區設有挑戰闖關區、遙控機器狗體驗區及六大主題關卡，玩家可透過操控AI機器狗完成任務挑戰，享受即時互動與科技娛樂融合的新體驗。

除趣味互動外，台智寶AI機器狗展現感知、移動控制及人機互動等核心技術能力，讓AI不只是展示技術，而是透過實際參與遊戲與互動，成為民眾可以親近、可操作、可體驗的智慧夥伴，進一步拉近AI科技與日常生活的距離。

上緯智聯表示，隨著實體AI(Physical AI)技術日趨成熟，智慧機器人的應用正快速由工業場域拓展至日常生活。本次攜手空氣島文創，將自有品牌台智寶AI機器狗導入親子娛樂場域，為智慧機器人拓展全新的應用情境，亦加速實體AI融入日常生活。

空氣島文創指出，此次透過AI機器狗結合互動科技，打造兼具娛樂、學習與社交的新型態親子空間，未來也將推出更多主題玩法、團隊競賽及期間限定活動，持續深化科技娛樂體驗，讓智慧互動成為親子共遊的新選擇。

隨著宜蘭金東購物商場正式開幕，以及苗栗尚順購物中心同步營運，上緯智聯將持續拓展在智慧娛樂、教育互動、商業服務及公共場域等多元應用布局，透過實體AI與智慧互動技術，加速智慧機器人走入生活，預期將掀起一波結合科技與娛樂的體驗熱潮。