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威剛擬投入最多6億元 取得文創股琉園逾55％持股
記憶體模組廠威剛（3260）董事會7日決議，以每股現金新台幣24元，公開收購文創公司琉園（9949）普通股，預計收購數量為1萬至2.5萬張股票，相當於投入約新台幣2.4億元至6億元，取得琉園約22.29%至55.73%持股。
威剛說明，公開收購期間為7月8日至7月27日，若參與應賣數量達最低收購數量，本次公開收購條件即為成就。
琉園公司成立於83年，為台灣代表性文創企業之一，專注於高端水晶玻璃（琉璃）藝術品的設計與製作，於2003年上櫃，是台灣首家掛牌的文創產業公司。
威剛表示，將善用琉園所具備高端藝術設計與文化價值，提升集團品牌形象與差異化，結合資本實力與科技產業資源，形成「文化藝術×科技品牌」的跨界優勢。
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