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台積電成功孕育森林蜂蜜？中科攜手台積電等大廠榮獲國際森林驗證證書

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
頒證典禮全體合影。中科管理局／提供
頒證典禮全體合影。中科管理局／提供

中科管理局7日舉辦FSC® FM(Forest Management，森林管理)團體驗證頒證典禮，由國際驗證機構Bureau Veritas頒發證書，園區公會到場觀禮，並由中科及共同參與驗證的成員台積電（2330）、友達（2409）、矽品及康寧等園區廠商代表接受授證。

值得注意的是，園區廠商台積電結合森林經營推動林下養蜂，成功孕育出台灣首批通過FSC驗證的森林蜂蜜。蜜蜂對環境品質極為敏感，其生存及授粉狀況可作為森林健康重要指標，也象徵中科森林經營管理，已逐步建立兼顧生態保育、環境監測及綠色經濟的多元價值。

中科於今年5月27日取得Forest Stewardship Council®(森林管理委員會，FSC® C220982)FSC® FM(Forest Management，森林管理)團體驗證證書，成為全台首個由非傳統林業經營者取得FSC FM證書的機關，開創國內科學園區導入國際森林永續管理制度的新里程碑。

國際驗證機構Bureau Veritas大中華區資深副總裁Mr. Udomdej Kongtaveelert在頒證時表示，今天這份證書不僅是一項認證，更象徵著對負責任森林經營的堅定承諾，也是將永續發展融入產業生態系統的重要里程碑。

在過去的幾個月裡，雙方共同經歷了一段嚴謹且深思熟慮的過程。透過中科園區團體成員、Bureau Veritas以及FSC之間的緊密合作，已將認證範疇與管理模式，全面與FSC的國際標準接軌。

本計畫「團體認證模式」是一大獨特亮點，在中科管理局的整合下，台積電、友達、矽品及康寧等領先企業攜手成為團體成員，全力支持這項創舉。

這種公私協力的模式意義深遠，證明了企業不僅能管理自身的環境衝擊，更能超越營運邊界，為永續森林經營做出貢獻。

而這份證書不僅代表了有效的森林經營，更體現政府機關、產業夥伴與在地利害關係人，對於守護並提升大肚山生態價值的共同承諾。希望這項成就成為一個典範，展現協力合作如何創造持久的經濟、環境與社會價值。

本次驗證由中科管理局擔任團體管理者，攜手台積電、友達、矽品及康寧等園區指標廠商共同參與，驗證範圍涵蓋園區綠帶及廠商管理場域，總面積約130公頃。

在驗證推動過程中，由泓育林業管理顧問公司提供經營管理專業輔導，建立符合國際標準的森林經營管理制度，透過公私協力推動模式，展現高科技產業鏈共同投入環境保護、生物多樣性保育及ESG永續發展的具體成果。

中科管理局表示，中科台中園區自開發建設以來，即秉持兼顧產業發展與自然保育理念，持續推動環境營造、生態復育及生物多樣性保育工作。

多年來透過大面積綠帶建置，作為園區與大肚山原生生態系的重要緩衝空間，逐步建立完整的生態廊道與友善棲地管理機制，並結合園區維護廠商一品景造園有限公司落實綠地養護及生態管理，陸續獲得鑽石級生態社區綠建築標章（EEWH-EC）及首屆保育共生地（OECMs）認證，持續展現園區環境治理成果。

此次導入FSC森林經營管理制度後，將逐步降低園區開發過程中對環境造成的負面影響，並強化棲地維護機制，提升園區綠帶與周邊生態系統之連結性，讓園區綠帶與大肚山生態廊道實質連結，強化區域生態網絡功能。

在循環經濟及自然碳匯推動方面，中科積極將樹木修枝產生的木質資材資源化利用，透過熱裂解技術轉化為符合歐洲生物炭認證（EBC）標準的生物炭，化被動排放為主動固碳保存。

本次取得FSC® FM證書，不僅代表中科園區經營管理已與國際永續標準接軌，為國內非傳統林業經營及企業參與森林永續治理建立示範模式。

中科管理局強調，未來將持續深化生物多樣性保育、循環經濟及自然碳匯推動，攜手園區廠商共同打造科技創新及自然共生的永續園區，朝向2050國家淨零目標穩健邁進。

BV大中華區資深副總裁Mr.Udomdej Kongtaveelert(右2)頒發證書，中科局長許茂新(左2)代表受證。中科管理局／提供
BV大中華區資深副總裁Mr.Udomdej Kongtaveelert(右2)頒發證書，中科局長許茂新(左2)代表受證。中科管理局／提供

台積電資深工程師陳禹安(左2)代表受證。中科管理局／提供
台積電資深工程師陳禹安(左2)代表受證。中科管理局／提供

中科 台積電 友達

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