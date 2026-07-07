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美ITC最終裁定 禁止英諾賽科侵權的GaN產品進入美國市場

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
美ITC最終裁定禁止英諾賽科侵權的GaN產品進入美國市場。圖為英諾賽科外觀。圖／取自英諾賽科官網
美ITC最終裁定禁止英諾賽科侵權的GaN產品進入美國市場。圖為英諾賽科外觀。圖／取自英諾賽科官網

在總統審閱期結束後，美國國際貿易委員會（ITC）全體委員會於5月7日作出的最終裁定獲確認維持。該裁定確認英諾賽科侵犯英飛凌一項涉及氮化鎵（GaN）技術的專利，因此對英諾賽科相關侵權產品實施進口與銷售禁令。

英飛凌資深副總裁暨 GaN 系統事業線負責人 Johannes Schoiswohl 表示：「此項裁決再次彰顯英飛凌在知識產權體系方面的堅實基礎，也進一步體現了我們積極保護英飛凌的專利組合，捍衛公平競爭環境的承諾。憑藉業界領先的 300 毫米 GaN 製造能力，我們具備獨特的優勢，能規模化推動創新，提供客戶所需的效能、品質與成本優勢，加速低碳化與數位化轉型。」

這項美國國際貿易委員會的最終裁定，為英飛凌在 GaN 智慧財產相關訴訟中的持續勝訴再添一筆。在德國同步進行的訴訟中，慕尼黑地方法院（Landgericht München I）已分別於 2025 年 8 月、2026 年 6 月及 2026 年 7 月初裁定英諾賽科侵犯了英飛凌的三項專利與一項新型專利。德國法院的裁決禁止英諾賽科在德國境內進口、銷售與行銷相關侵權產品，並裁定英諾賽科須向英飛凌支付損害賠償。

英飛凌是 GaN 市場中領先的整合元件製造商（IDM），擁有業界最廣泛的智慧財產組合，包含約 450 個 GaN 專利家族。GaN 在實現高效能、節能的電源系統方面扮演關鍵角色，應用領域涵蓋再生能源系統、AI 資料中心、工業自動化以及電動車等。憑藉更高的功率密度、更快的切換速度與更低的功率損耗，GaN 半導體能實現更小型化的設計，降低能耗與熱量產生。作為電源系統的領導者，英飛凌在矽（Si）、碳化矽（SiC）和氮化鎵（GaN）這三種關鍵半導體材料領域都處於產業領先地位，並持續推動技術進步。

美國 英飛凌

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