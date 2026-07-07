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昇達科看好太赫茲頻率3大應用 衛星、6G與AI伺服器

中央社／ 記者潘智義台北7日電

低軌衛星零件供應商昇達科總經理吳東義今天表示，繼毫米波應用於低軌衛星之後，現階段進一步推進至次太赫茲、太赫茲頻率，分別應用於低軌衛星、6G通訊及AI伺服器傳輸。

吳東義在台灣創投暨私募投資年會活動受訪時指出，次太赫茲頻率已獲大廠最新一代的低軌衛星採用，後續發展看俏；6G通訊同樣可採用次太赫茲頻率，產品已經做出來，但因6G採全球共通標準，必須協調，因此應用次太赫茲頻率的時程恐怕稍慢。

另外，太赫茲頻率是應用在最熱門的AI伺服器傳輸，製成太赫茲晶片，搭配成一個完整的解決方案，相關產品已送樣給客戶認證中，有機會應用於下一代產品。

吳東義說明，次太赫茲頻率及太赫茲頻率均比毫米波頻率高，頻率高頻寬跟著放大，不論是應用在低軌衛星或下一代行動通訊，均可大幅提升使用的便利性。雖然目前僅一家國際大廠新一代低軌衛星採用次太赫茲頻率，但後續需求不可小看。

吳東義分析，為因應更高的傳輸效率，AI伺服器的傳輸已有「光進銅退」的說法，共封裝光學模組（CPO）已成熱門產品。伺服器機櫃內的傳輸距離與功率有關，只要在60公分以內，以太赫茲取代光傳輸，只有CPO價格的1/3。

他解釋，毫米波（mmWave）頻率範圍在30GHz至300GHz頻段，次太赫茲（Sub-THz）通訊通常指介於100到300GHz的頻段，太赫茲（Terahertz, THz）頻率介於0.1至10THz；一般而言，也有人將次太赫茲算是廣義的太赫茲頻率。

昇達科 伺服器

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