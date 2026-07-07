插旗文化創意產業 威剛董事會通過公開收購琉園

記憶體品牌暨模組大廠威剛（3260）今（7）日董事會決議以每股現金24元，公開收購琉園普通股，預計收購數量為1000萬股至2500萬股，占琉園已發行股份總數22.29%～55.73%。公開收購期間為115年7月8日至7月27日止，若參與應賣數量達最低收購數量，本次公開收購條件即為成就。

威剛表示，琉園成立於83年，為台灣代表性文創企業之一，專注於高端水晶玻璃（琉璃）藝術品的設計與製作，於92年上櫃，是台灣首家掛牌的文創產業公司。威剛將善用琉園公司所具備高端藝術設計與文化價值，提升集團品牌形象與差異化，結合資本實力與科技產業資源，形成「文化藝術×科技品牌」的跨界優勢。

琉園的創辦人為王俠軍與王永山。王俠軍於1994年離開琉璃工房後，攜手熱愛琉璃藝術的夥伴（包括王永山）共同創立了琉園。其中，王俠軍負責藝術總監與創作，王永山則負責營運執行，致力於將台灣的水晶玻璃脫蠟鑄造工藝推向國際。

琉園以精湛的「脫蠟鑄造」工藝聞名，特色在於一體成型的立體結構、極佳的光影穿透感，以及揉合東方哲思與現代美學的設計。其作品不僅是工藝品，更將豐富的色彩與文化底涵灌注其中。