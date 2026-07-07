快訊

殺出重圍 台指期夜盤上半場反彈逾百點

專訪／「玉女掌門人」升格當外婆 16年婚倒吃甘蔗5字心法曝

國泰投信總經理張雍川「督導不周」請辭 董監事名單也異動

聽新聞
0:00 / 0:00

仁寶旗下瑞宏新技衝AI散熱市場 推高密度液冷方案

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

仁寶（2324）集團旗下子公司瑞宏新技（Rayonnant Technology）宣布，推出完整 Coolant Distribution Unit（CDU）產品組合，涵蓋Liquid-to-Air（L2A）Sidecar、In-Rack及In-Row Liquid-to-Liquid（L2L）CDU解決方案，協助企業因應AI時代日益提升的散熱需求，同時兼顧部署彈性、營運可靠性與未來擴充能力。

隨著AI應用逐步從概念驗證與試點專案走向大規模商業化部署，資料中心的基礎設施需求已不再僅聚焦於運算效能。機櫃功耗持續攀升，使冷卻系統的重要性日益提高，散熱能力已成為影響AI環境穩定性與營運效率的重要因素。

瑞宏新技表示：「AI基礎設施的競爭力已不再只取決於運算效能。隨著機櫃功率密度持續提升，企業必須從運算、供電與散熱三大面向進行整體規劃。冷卻基礎設施的部署效率、可管理性與維運能力，已成為影響AI環境擴充性與可靠性的關鍵。」

針對AI環境全年無休的運作需求，瑞宏CDU產品組合採用以維護便利性為核心的設計架構，具備熱插拔備援幫浦、不中斷維護能力及標準化管理介面整合等功能，可有效降低維運風險，並減少關鍵業務環境中的服務中斷。

針對超大規模資料中心（Hyperscale）、雲端服務供應商（CSP）及大型AI叢集應用，瑞宏提供In-Rack與In-Row CDU解決方案，支援不同規模的液冷架構部署需求。而對於希望導入液冷技術、但不具備冷凍水基礎設施的企業與研究機構，瑞宏C50 Liquid-to-Air Sidecar CDU則提供更具彈性的選擇。

C50採用自成一體的液對氣（Liquid-to-Air）設計，最高可支援50kW散熱能力，無需大幅改造現有機房設施或建置冷凍水系統，即可快速導入液冷架構，降低企業採用液冷技術的門檻並加速AI基礎設施部署。

目前，瑞宏CDU產品組合已涵蓋從Sidecar到多百萬瓦等級In-Row液冷平台，協助客戶從企業級AI專案一路擴展至大型AI Factory部署需求。

仁寶 企業

延伸閱讀

思科：AI驅動網路流量增三倍 攜中華電、零群搶進台AI轉型

仲碩科技取得反無人機雷達台灣獨家代理權 建構低空防禦解決方案

華為AI晶片下季進軍南韓 攜手兩家當地企業

益登30周年開啟新篇章 聚焦電源、網路安全等四大創新領域

相關新聞

插旗文化創意產業 威剛董事會通過公開收購琉園

記憶體品牌暨模組大廠威剛（3260）今（7）日董事會決議以每股現金24元，公開收購琉園普通股，預計收購數量為1000萬股至2500萬股，占琉園已發行股份總數22.29%～55.73%。公開收購期間為115年7月8日至7月27日止，若參與應賣數量達最低收購數量，本次公開收購條件即為成就。

仁寶旗下瑞宏新技衝 AI 散熱市場 推高密度液冷方案

仁寶（2324）集團旗下子公司瑞宏新技（Rayonnant Technology）宣布，推出完整 Coolant Distribution Unit（CDU）產品組合，涵蓋Liquid-to-Air（L2A）Sidecar、In-Rack及In-Row Liquid-to-Liquid（L2L）CDU解決方案，協助企業因應AI時代日益提升的散熱需求，同時兼顧部署彈性、營運可靠性與未來擴充能力。

富采處分環宇私募4,000張 處分利益18.76億元預計第2、3季認列

富采（3714）7日代子公司亮采投資公告處分環宇-KY（4991）私募普通股，於5月12日至7月7日期間，以每股平均價格504.11元，已完成處分4,000張股票，交易總金額約20.16億元，處分總利益約18.76億元。

從 AI 資料治理到虛擬資料中台 資誠助企業打造 AI 時代可信數據基礎

資誠企業管理顧問公司（PwC Taiwan）7日舉辦「驅動AI時代的敏捷數據力：從AI資料治理到虛擬資料中台的數據轉型」研討會，探討AI Agent管理機制，並以實際應用案例成果，分享如何達到企業數據轉型、克服AI時代的治理挑戰，實現數據驅動的商業價值。

AI 推升記憶體大漲 教養設備及用具 CPI 年增率飆44年半新高

人工智慧（AI）應用浪潮席捲全球，帶動記憶體及周邊零組件需求強勁，間接牽動國內物價走勢。主計總處7日發布數據顯示，6月消費者物價指數（CPI）中，「教養設備及用具」年增率達7.39%，寫下自1982年1月、有統計以來歷史新高。

記憶體好旺 旺宏上半年營收295.93億元 超越去年全年

旺宏（2337）今日公布6月合併營收69.56億元，月增11.2%、年增216.09%，連續七個月成長，且連三個月創單月新高；第2季營收191.25億元，季增82.7%、年增181.3%，創單季歷史新高；累計上半年營收達295.93億元，年增128.76%，不僅創同期新高，更提前超越去年全年的288.8億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。