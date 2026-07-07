仁寶旗下瑞宏新技衝AI散熱市場 推高密度液冷方案

仁寶（2324）集團旗下子公司瑞宏新技（Rayonnant Technology）宣布，推出完整 Coolant Distribution Unit（CDU）產品組合，涵蓋Liquid-to-Air（L2A）Sidecar、In-Rack及In-Row Liquid-to-Liquid（L2L）CDU解決方案，協助企業因應AI時代日益提升的散熱需求，同時兼顧部署彈性、營運可靠性與未來擴充能力。

隨著AI應用逐步從概念驗證與試點專案走向大規模商業化部署，資料中心的基礎設施需求已不再僅聚焦於運算效能。機櫃功耗持續攀升，使冷卻系統的重要性日益提高，散熱能力已成為影響AI環境穩定性與營運效率的重要因素。

瑞宏新技表示：「AI基礎設施的競爭力已不再只取決於運算效能。隨著機櫃功率密度持續提升，企業必須從運算、供電與散熱三大面向進行整體規劃。冷卻基礎設施的部署效率、可管理性與維運能力，已成為影響AI環境擴充性與可靠性的關鍵。」

針對AI環境全年無休的運作需求，瑞宏CDU產品組合採用以維護便利性為核心的設計架構，具備熱插拔備援幫浦、不中斷維護能力及標準化管理介面整合等功能，可有效降低維運風險，並減少關鍵業務環境中的服務中斷。

針對超大規模資料中心（Hyperscale）、雲端服務供應商（CSP）及大型AI叢集應用，瑞宏提供In-Rack與In-Row CDU解決方案，支援不同規模的液冷架構部署需求。而對於希望導入液冷技術、但不具備冷凍水基礎設施的企業與研究機構，瑞宏C50 Liquid-to-Air Sidecar CDU則提供更具彈性的選擇。

C50採用自成一體的液對氣（Liquid-to-Air）設計，最高可支援50kW散熱能力，無需大幅改造現有機房設施或建置冷凍水系統，即可快速導入液冷架構，降低企業採用液冷技術的門檻並加速AI基礎設施部署。

目前，瑞宏CDU產品組合已涵蓋從Sidecar到多百萬瓦等級In-Row液冷平台，協助客戶從企業級AI專案一路擴展至大型AI Factory部署需求。