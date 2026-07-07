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富采處分環宇私募4,000張 處分利益18.76億元…預計第2、3季認列
富采（3714）7日代子公司亮采投資公告處分環宇-KY（4991）私募普通股，於5月12日至7月7日期間，以每股平均價格504.11元，已完成處分4,000張股票，交易總金額約20.16億元，處分總利益約18.76億元。
富采於3日發布初始公告，當時僅先行在市場處分570張，7日則申報該4,000張股票已處分完畢，並完整揭露相關財務數據。公司指出，本次交易目的為集團資金配置調整，處分獲利將陸續於第2季與第3季財報認列。
根據公告，在本次交易完成後，亮采對環宇的持股數量降至5,393張，持股比例從原本的7.77%降至4.45%。
富采集團旗下其餘關係企業對環宇-KY持股則未變動，富采控股累積持有9,409張，持股比例7.78%；亮品投資持有6,774張，比例5.60%；富采光電持有3,648張，比例3.02%；晶成半導體持有20張，比例0.02%。
目前富采依規定之有價證券投資占最近期財報總資產與股東權益比例皆為0.61%，營運資金則約為6.27億元。
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