從AI資料治理到虛擬資料中台 資誠助企業打造AI時代可信數據基礎

資誠企業管理顧問公司（PwC Taiwan）7日舉辦「驅動AI時代的敏捷數據力：從AI資料治理到虛擬資料中台的數據轉型」研討會，探討AI Agent管理機制，並以實際應用案例成果，分享如何達到企業數據轉型、克服AI時代的治理挑戰，實現數據驅動的商業價值。

生成式AI的浪潮已從工具創新邁向企業營運核心。然而，多數企業在推動AI轉型時，面臨AI使用的資料分散於各系統（資料孤島）、同一指標定義不一、以及資料品質參差不齊等嚴峻挑戰，導致AI容易產生「幻覺」（Hallucination）並捏造錯誤資訊，企業若缺乏一致的資料定義與治理機制，AI即使再聰明也難以產出真正可信的答案。

資誠企業管理顧問公司副總經理黃奎傑表示，加速AI落地的關鍵，在於同步建立AI Agent治理與資料治理機制。金融業於導入AI Agent時，應明確規範Agent的任務範圍、權限控管、決策邊界、人工覆核與責任歸屬，並透過操作日誌、模型監控、異常警示與定期稽核，確保流程可追蹤、可解釋且合規。同時，資料治理需涵蓋資料來源管理、品質檢核、分級分類、隱私保護與存取控管，避免敏感資料外洩或被不當使用。許多金融業者可能面臨到資料孤島、資料品質不一、模型偏誤、法遵要求嚴格、跨系統自動化風險及AI決策責任不清等問題，因此需有完整的管理架構以提升AI應用的安全性、可信度與落地成效。

資誠企業管理顧問公司副總經理吳怡芳進一步指出，面對AI應用加速實踐的當下，企業真正的關鍵往往不在模型，而是能否建立兼具秩序、彈性與效率的數據運作模式。因此當資料治理從權責、標準到品質，建立可持續的管理機制，讓資料成為決策基礎時，而資料虛擬化則進一步打通跨系統、跨平台資料存取，減少搬移與重複建置成本，以提升回應市場的速度。兩者相輔相成，前後銜接，不僅讓資料可控，更同步縮短資料整備時間，合力形塑企業在AI時代所需的敏捷數據力，讓資料從後台管理議題，走向驅動成長的核心能力。

資誠企業管理顧問公司執行董事陳念平表示，要讓AI從「好用」走向「可信」，並實現「企業級落地」，關鍵就在於研討會中探討的兩大支柱：「資料治理」與「虛擬資料中台」的深度結合。這兩者的結合，正是企業建立AI-Ready Data的唯一路徑，讓AI使用的資料，是經過盤點、定義、治理與授權的可信資產。

陳念平強調，AI浪潮已經到來，且將是一個長期的轉型旅程。未來企業之間的差距，將不在於誰先使用了AI，而在於誰能更有效地治理AI，並用可信的資料讓AI發揮真正的商業價值，無論是提升決策速度、改善營運效率，還是降低資料重工。透過治理藍圖出發，企業得以建立穩健、可控、可落地的轉型路徑，將AI的想像轉化為具體的行動與可衡量的成果。