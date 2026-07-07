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AI推升記憶體大漲…教養設備及用具 CPI年增率飆44年半新高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

人工智慧（AI）應用浪潮席捲全球，帶動記憶體及周邊零組件需求強勁，間接牽動國內物價走勢。主計總處7日發布數據顯示，6月消費者物價指數（CPI）中，「教養設備及用具」年增率達7.39%，寫下自1982年1月、有統計以來歷史新高。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘分析，這主要受電腦、其他電腦設備及軟體價格走高推升。受惠於AI需求爆發，記憶體、隨身碟等相關儲存設備價格，自去年下半年起於國際市場明顯調漲，逐步遞延到今年初，在國內終端消費市場發酵，並於今年第2季漲幅漸趨明顯。

進口物價指數走勢亦印證此趨勢。根據主計總處統計，6月進口物價指數以新台幣計價年增23.07%，寫下1980年7月以來最大漲幅，其中光是「機器、電機及電視影像等設備及其零件」以新台幣計價年增幅就達25.31%，成為推升進口物價的主因。

曹志弘說明，這些電子零組件相關原物料，雖然多半用來生產出口的商品，但的確也可能少部分墊高廠商生產成本，並慢慢轉嫁至周邊一些民生設備，但在政府穩定物價措施奏效，及原物料價格波動趨緩下，成本轉嫁效應受到抑，因此國內目前並無輸入性通膨跡象。

此外，曹志弘解釋，從權重觀察，電腦及其周邊設備合計占比約1.6%，屬於權重相對較低的類別；且這類耐久財，民眾購買頻率較低，相較於外食費、蔬果等日常高頻消費項目相比，民眾對電腦設備的漲價「體感」不高，對整體CPI也影響有限。

CPI 主計總處 AI 記憶體

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