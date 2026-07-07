川湖：美、台擴廠火力全開 下一步瞄準歐洲設廠

伺服器滑軌大廠川湖營運爆發，擴廠火力全開，川湖總經理林淑珍今天表示，川湖除了美國休士頓廠今年第3季即將量產，旗下子公司川益的台灣廠第3、4期擴產預計今年底發包啟動，她並預告，川湖下一步將瞄準前進歐洲設廠。

林淑珍今天出席台灣創投暨私募投資年會，她表示，為了避開地緣政治風險，川湖不想逐水草而居，選擇直接前進美國設廠，美國休士頓新廠預計第3季開始量產。

林淑珍表示，川湖以精密製造技術為基礎，不斷延伸創新研發，早從2000年就進入伺服器市場，在美國、加拿大、英國、德國、日本、台灣、中國等地有完整的專利布局，截至7月1日，累積專利數達3808項，成為川湖國際競爭的最大底氣。

林淑珍表示，很多人已為滑軌只是「兩根鐵」，但背後其實是很多精密零件組成，川湖從2005年掛牌以來，毛利率幾乎都維持在50%以上，去年毛利率更達到76%的歷史新高，媲美IC設計產業。

搭上這波AI浪潮，川湖展現超強營運動能，川湖昨天公布6月營收新台幣44.42億元，較去年同期大幅成長2.2倍，續創歷史新高。以今年第2季為例，川湖4、5、6月營收連破20億元、30億元、和40億元等重要關卡。

因應營運快速成長，川湖全力啟動擴廠，美國休士頓廠今年第3季即將量產，可望為下半年營運注入新動能。林淑珍表示，川湖從產品開發到智慧化生產系統，全部100%自主研發，旗下子公司川益規劃台灣廠第3、4期擴產，預計今年底發包啟動。

林淑珍預告，川湖下一步考慮前進歐洲設廠，因為高階廚具滑軌長期由歐洲廠商主導，川湖希望打破，歐洲設廠可貼近市場。