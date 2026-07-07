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中華電信以策略投資 領航台灣AI次世代通訊產業

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）長期深耕企業創投，以策略投資推動新興產業發展及創新生態系，7日參加2026台灣創投暨私募投資年會，獲「創投之星-卓越投資獎」殊榮，賴清德總統頒獎，中華電信董事長簡志誠代表領獎，簡志誠表示，將持續投入策略創投，促進台灣創新創業的數位雨林生態系。

簡志誠受邀參加「資本市場新格局：推動臺灣創業生態深化發展」座談，與產業領袖共同探討資本市場如何支持新創成長，促進創新生態發展。簡志誠表示，中華電信持續投入策略創投，一路以來引領驅動台灣新興產業的發展。

簡志誠指出，策略創投不僅僅是資本投入，更重視新興產業的戰略投資，透過場域驗證、技術合作及市場通路資源整合等，加速創新創業的規模化發展。本次非常榮幸獲得評審團的青睞，肯定中華電信長期以來在投資戰略產業與資本市場的貢獻。未來，中華電信將深耕投入策略投資，促進台灣創新創業的數位雨林生態系。

此外，中華電信於年會第二天（8日）舉辦「海地星空專場」，以「AI啟動未來」為核心理念，將邀請產業領袖分享「光通訊技術創新與產業布局」及「衛星產業趨勢與台灣發展機會」，深入剖析次世代通訊技術演進與全球衛星產業發展脈動，探討台灣在全球通訊供應鏈中的關鍵角色與未來發展契機，呼應中華電信今年「智慧韌性贏信賴，AI乘光展未來」核心戰略。

同時中華電信加速器的優秀新創團隊，包括博遠智能科技、智捷醫學科技、台灣圖靈鏈及歐姆佳科技等4家新創團隊發表創新技術成果，促成新創企業與資本市場的投資與商機媒合。

展望未來，中華電信將結合自身通訊基礎建設優勢，打造「海地星空」韌性網路及AI基礎建設，持續透過策略投資，廣結盟台灣在地的新創生態系，加速前瞻技術落地應用。同時，積極發揮領頭羊角色，帶動台灣在地優質的新創生態系鏈結國際商機，培育下一護國神山群，把台灣帶向世界，更要把世界帶進台灣。

中華電信 創投 董事長

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