資安威脅無國界 卓揆：推動法制、供應鏈安全及資安人才培育

行政院長卓榮泰7日出席「InfoSec Taiwan 2026國際資安組織大會開幕活動」時表示，維護資安是當代重要的使命，面對生成式AI所產生之新型態風險，政府已從完善法制規範、強化供應鏈安全及培育頂尖資安人才等方向，與業界攜手合作。卓榮泰強調，資安威脅無國界，臺灣身處地緣政治風險第一線，個人資料、商業機密與國家安全等防禦正在被重新定義，唯有透過國際合作、情資分享及跨社群協作，才能建立具備主動防禦能力及韌性的信任新邊界，共同保障社會與國家安全。

卓榮泰致詞時指出，資安是當代重要且艱鉅的使命，他要向來自國內資安界的與會先進表達敬意。「國際資安組織大會」是由社群驅動的國際性資安盛事，代表臺灣民間豐沛的技術能量，更展現公私協力、跨國連結的關鍵實力，也是臺灣運用軟硬體科技，與世界成為可信賴朋友的有利途徑。

卓榮泰表示，2026年大會主題為「信任邊界，正在被重新定義」，頗具深遠意義，切中當前全球數位發展的共同挑戰。在生成式AI、自主智慧系統快速普及的時代，過去資安防線已不再適用，出現許多時代漏洞，因此必須重新建構科技架構與社會信任，藉由論壇研議出如何保障自己、保障眾人的終極目標。

卓榮泰強調，面對科技變革，資安不僅是防衛技術，更是維護國家安全、推動數位經濟、保障民主社會的關鍵基石，為應對AI帶來的新型態風險，政府已從三大方向與業界攜手合作。一是完善的法制與規範。《資通安全管理法修正案》於2025年12月正式施行，強化國家整體資通安全法律規範，納管各級政府機關與關鍵基礎設施的資安防護，促進政府在跨機關間的合作及區域聯防，並確保臺灣法規與產業能與國際無縫接軌。

卓榮泰進一步說，二是強化供應鏈安全。全球供應鏈安全是當前國際經貿的焦點，數位發展部正全力推動跨部門、跨產業的資安聯防體系，讓政府與產業攜手打造自主防禦工程。三是培育頂尖資安人才。政府將結合產官學研力量與國際緊密接軌，投注資源培育資安菁英，打造國際級資安人才培育環境和產業聚落，提升臺灣全社會資安防禦能力及韌性。

最後，卓榮泰表示，資安威脅無國界，資安不僅是國安，更是全球安全的關鍵，唯有透過國際合作、情資分享，以及跨社群與產業的協作，才能建立具備主動防禦能力及韌性的信任新邊界。他也強調，境外威脅不限於資安，也有人為威脅，例如6日有境外人士蓄意在臺暴力滋事，行兇後迅速易裝預備離境，所幸我國警政單位迅速將其逮捕。臺灣身處地緣政治風險第一線的威脅中，個人資料、商業機密、國家安全等三項保護正在被重新定義，期待政府公私協力，共同保障社會與國家的安全，亦共同提升國人、產業及國家安全所需的資安防護能力。