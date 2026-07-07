AI 推升半導體測試需求 中華精測、倍利科技掌握新商機

AI浪潮席捲全球半導體產業，不僅帶動先進製程、先進封裝需求升溫，也同步推升後段測試與檢量測設備商機。半導體測試介面廠中華精測（6510）看好，AI帶動晶片複雜度與測試需求持續攀升，未來二至三年將延續擴產腳步，全力迎接產業成長契機；高階半導體光學檢量測設備商倍利科技（7822）也強調，將持續深化技術布局，掌握AI驅動下的半導體新賽局。

台灣創投暨私募投資年會7日登場，中華精測總經理黃水可受邀以「半導體新賽局的創業之路」為題發表演講。他指出，AI正改寫全球半導體產業版圖，從晶片設計、製造到後段測試，都面臨更高規格要求，其中測試介面扮演確保晶片效能與良率的重要角色，隨著AI晶片朝高效能、高複雜度發展，相關需求將持續擴大。

黃水可表示，展望未來五年，AI產業對半導體與測試介面的需求仍相當龐大，中華精測將把握產業趨勢，未來二至三年持續擴充產能，以滿足客戶需求。法人看好，隨著AI加速器、高效能運算（HPC）晶片持續放量，測試難度提升，將帶動高階探針卡與測試介面需求成長，成為中華精測營運重要推力。

除了掌握產業趨勢，黃水可也分享企業成長關鍵，他說，半導體產業競爭激烈，企業要勝出，不能只依靠單一技術，而是必須建立長期競爭優勢。中華精測除持續強化技術領先，也積極打造「All in House」商業模式，從研發、設計到製造整合內部資源，提供客戶高度客製化服務，提高合作黏著度。

同場受邀演講的倍利科技總經理黃建中則說，隨著半導體技術不斷演進，先進製程與先進封裝推升檢量測規格提升，公司近年積極朝高階光學檢量測設備轉型，過程雖經歷挑戰，但堅持投入技術研發，才有機會在產業變革中站穩腳步。

黃建中強調，未來五年半導體仍將圍繞AI等高成長應用發展，倍利科技將持續維持競爭力，把核心技術做到位，同時緊盯市場大趨勢與客戶需求變化，掌握產業風向，推升未來業績成長動能。