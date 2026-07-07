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精測拚擴產因應AI需求 倍利科力求技術做好掌握趨勢

中央社／ 台北7日電

半導體測試介面廠中華精測總經理黃水可今天表示，人工智慧（AI）產業對半導體和測試介面需求大，精測未來2年至3年持續擴產。高階半導體光學檢量測設備商倍利科技總經理黃建中指出，持續維持競爭力，把技術做好，掌握市場大趨勢。

台灣創投暨私募投資年會下午持續舉辦，黃水可針對半導體新賽局的創業之路受邀演講，他表示，創業者要有波瀾壯闊的視野格局，要有活在當下的積極態度，建議創業者不要只精於算計，要帶點傻勁，了解人性，勇敢擺脫以往的成功框架。

黃水可指出，唯有了解人性，才能迎接挑戰、承擔風險，甚至接受背叛的可能性。

對於創業關鍵成功因素，黃水可表示，除了技術要領先外，精測積極布局All in House商業模式，為客戶量身訂製服務。

展望未來5年AI產業，黃水可指出，AI產業對半導體和測試介面需求大，精測未來2年至3年持續擴產。

黃建中受邀演講指出，倍利科積極朝向高階檢量測設備布局轉型，過程中也有些許不為人知的轉折而度過難關，他建議創業者看準方向大趨勢、永不放棄。

黃建中表示，未來5年倍利科技持續維持競爭力，把技術做好，關注市場大趨勢，掌握風向推升業績動能，為股東要有使命感。

中華精測 半導體

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