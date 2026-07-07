益登30周年開啟新篇章 聚焦電源、網路安全等四大創新領域

益登科技(3048)今年迎接公司成立30周年，自1996年創立以來，益登攜手全球合作夥伴引領創新科技，一路見證電子產業的成長軌跡。面對蓬勃發展的AI多元化應用趨勢，益登將聚焦電源、網路安全、光通訊、生醫等四大創新領域，透過完整的技術支援與供應鏈服務，協助客戶加速AI、智慧聯網與邊緣運算應用落地，共同推動智慧製造、智慧醫療及次世代數位基礎建設發展。

自2002年掛牌上市以來，益登持續深耕亞太市場，順應亞太地區成為全球資訊產業重要製造基地的趨勢，積極拓展服務據點並強化供應鏈支援能力。隨著科技產業快速發展，益登亦穩健成長：2010年在智慧型手機與平板電腦普及帶動下，年營收首度突破10億美元；2014年掌握行動通訊、物聯網及行動支付興起的契機，年營收突破20億美元；2019年受惠於穿戴式裝置、網通市場需求成長，年營收跨越30億美元里程碑。面對人工智慧驅動的新一波產業變革，益登於2025年創下年營收37億美元佳績，躋身全球前十大電子元件通路商，並持續朝40億美元營收目標邁進。

30年來，益登見證PC、手機、平板電腦、電動車、資料中心、機器人、智慧製造與工控、無人駕駛裝置等劃時代應用的誕生。每項新應用能夠從概念化為實踐，背後皆賴於創新者的努力，以及完整供應鏈體系的支援與協作。時至今日，人工智慧技術再次帶來全新的發展契機，AI從雲端巨頭的佈局，走向企業端以及工業製造領域，並滲透至日常生活。在此趨勢下，益登看好四大領域：