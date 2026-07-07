英特爾調漲CPU價格…恐影響市況？和碩董座童子賢這樣說

英特爾（Intel）6日正式宣布調漲部分消費者級和伺服器級CPU的官方建議零售價，漲幅從數十美元到數千美元不等，市場憂心，將影響下半年市況，對此，和碩（4938）董事長童子賢7日回應，最近很多漲價議題，這是因為整體市場比較熱絡，他強調，缺貨會出現短暫的價格調節，這是常態，不需要擔憂太多。

童子賢表示，最近很多如IC、材料、載板或被動元件漲價議題，我想這是因為整體市場比較熱絡，因此就出現缺貨現象，那如果會漲價的話，代表供需裡面，可能供應那一端比較有定價的權力。

童子賢分析，如果這個產業裡面有榮景，一定會出現缺貨現象，那自然會有漲價出現，然後廠商也會因此而擴產，不管是CPU、被動元件或是載板，但我們也不用太擔心，擴產以後是不是代表他就跌價了？「如果說他對現代文明跟社會有貢獻，那這個需求還會持續擴大。」

童子賢說，缺貨會出現短暫的價格調節，這是常態，不需要擔憂太多。

此外，近期研調機構SemiAnalysis點名輝達（NVIDIA）最新機櫃「Kyber」架構恐因PCB設計不佳而延後問世。

對此，童子賢回應，自己比較關心產業背後的大趨勢，業界短暫的拉貨、缺貨、催貨等現象會有負責的工廠或工程師會負責，自己是不太擔心這些事，目前大趨勢是不變的，所以自己到目前為止還是樂觀看待。