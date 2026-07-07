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台灣大攜相宇、遠東醫電 打造一站式海事衛星通訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）7日宣布，攜手相宇集團、遠東醫電，打造一站式海事衛星通訊服務，強化台灣通訊韌性。

台灣大觀察，當遠海巡防、海難救援或災害應變遇上地面網路無法覆蓋、惡劣天候或通訊受干擾情境時，衛星通訊是維持艦岸聯繫、位置回傳與任務協作的重要備援。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，此次合作將台灣大的核心網路、星地韌性備援、企業及政府系統整合及服務維運能力，協助客戶建立從船端、衛星鏈路到岸端管理的整合通訊架構。當任務現場需持續傳輸位置、影像、設備狀態及指揮資訊時，可透過多元衛星鏈路與岸端系統協作，降低遠海環境下的通訊風險。

台灣大指出，相宇集團深耕衛星營運逾30年、已服務超過3,000艘的遠洋國際船舶；遠東醫電科技則具備衛星通訊系統應用整合服務，三方攜手打造一站式海事衛星通訊解決方案。

三方合作聚焦衛星通訊中Ku波段（12-18 GHz）與L波段（1-2 GHz）多軌衛星頻寬融合技術，針對遠洋船舶、個人與車載移動式衛星通訊設備進行深度合作。

台灣大指出，相宇集團、遠東醫電科技整合高、中、低軌衛星、船端終端、岸端平台及維運服務，確保海上任務在遠海、惡劣天候或地面網路中斷情境下，維持通訊備援、船況位置回傳與指管協作能力。

同時，台灣大表示，結合資策會資安所資安防護檢測流程，以及具備 IPC-A-610 Class 3 航太軍工等級認證及衛星控制技術的研發團隊打造夥伴生態系，推動國內外無人船（USV）、無人機（UAV）與衛星物聯網（Satellite IoT）海陸空AI任務整合應用。

朱曉幸表示，衛星通訊是建構國家級通訊韌性與防災備援的重要基礎，也是海事安全與公共安全不可或缺的關鍵能力。

台灣大近年持續布局非地面網路（NTN），已與AST SpaceMobile簽署合作備忘錄，推動標準手機直連衛星服務，持續完善陸、海、空、全維度「星地整合」能力。

相宇集團董事長周相宇指出，相宇集團深耕衛星通訊產業逾30年，服務超過3,000艘遠洋國際船舶，累積豐富船隊通訊、船舶終端設備、衛星天線建置及跨國維運經驗，將提供OneWeb、Iridium及Starlink等多衛星海事服務，結合台灣大哥大、遠東醫電科技的能力，提供從設備建置、衛星連線、平台串接到後續維運的一站式服務。

遠東醫電科技董事長鄧俊男表示，遠東醫電科技將以衛星通訊應用系統商角色，協助串接船端終端設備、衛星通訊鏈路、資料傳輸流程與岸端任務管理系統，降低不同設備、網路與平台之間的介接複雜度。

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