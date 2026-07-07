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PCB龍頭臻鼎董座沈慶芳：AI仍在基建初期 未來真正的應用尚未開始

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

全球印刷電路板（PCB）龍頭廠臻鼎-KY（4958）科技控股董事長暨集團策略長沈慶芳7日表示，AI時代來臨之後，現階段仍處在基礎建設階段，主要是在建置雲端基礎設施，包括AI Server、邊緣運算等，都還屬於基礎建設。但未來真正的成長動能還包括光模組、5G到6G，以及未來Edge AI等應用端市場，而且應用端的需求量將會更大。

工商協進會7日舉行公亮講座，邀請沈慶芳以專題演講。沈慶芳在會前受訪指出，近來各國在AI領域都希望建立自己的生態系。台灣在硬體方面一直做得很好，尤其是在垂直供應鏈的分工整合能力，台灣在產業基礎建設的實力是最強的。

他指出，臻鼎今年的資本支出規劃是由500億元增加到800億元。過去公司每年的投資金額，在台灣PCB產業一直都是最高的。臻鼎經連續第九年成為全球第一大PCB廠，這幾年也打下非常好的基礎。PCB建廠需要很長時間，所以一定要提前布局。他過去就是採取這樣的策略，二十多年來，從沒有工廠一路做到全球第一，就是因為提早投入。

沈慶芳強調，PCB產業其實是一個一波比一波成長，而且可以永續經營的產業。過去外界對PCB有很大的誤解，他以前也曾經開玩笑說，PCB在台灣一直是個「不疼娘、不愛」的產業，但這幾年大家逐漸發現，PCB的重要性其實非常高，尤其這一波AI浪潮，更讓大家真正看到PCB在整個產業鏈中的關鍵角色。

工商協進會理事長吳東亮隨後也在致詞中表示，PCB素有「電子工業之母」之稱，是電子產品不可或缺的基礎。台灣擁有全球最完整PCB產業鏈，是僅次於半導體的第二大電子產業。其中，臻鼎科技集團是全球PCB產業龍頭，擁有世界領先技術，已連續九年營收蟬聯全球第一，堪稱台灣之光。

吳東亮表示，很多人的初步印象跟他一樣，覺得PCB是整個供應鏈中最傳統的一環，產能需求高高低低，還有污染的問題。但是去年他率領工商協進會的經貿參訪團前往深圳考察時，承蒙沈慶芳在臻鼎總部大樓親自接待，在參觀、座談之後，印象完全改觀。

吳東亮笑說，臻鼎能做到今天世界第一的成就，可以說關鍵都在沈慶芳。去年他考察回來之後，臻鼎的股價從今年初的140元一路上漲超過3倍，證明他的觀察相當正確。很可惜當初沒有買臻鼎的股票，現在買不知道還來不來得及。

臻鼎

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