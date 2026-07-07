思科：AI驅動網路流量增三倍 攜中華電、零群搶進台AI轉型

思科最新報告指出，AI預計將驅動網路流量在三年內飆升三倍以上，推動基礎設施現代化是實現 AI成功與數位韌性的關鍵；思科打造創新「代理式（Agentic）」解決方案，透過「AgenticOps（代理式維運）」、統一安全防禦能力、以及「量子安全網路」三大核心支柱，攜手台灣產業鏈，協助台灣企業全面應對 AI 時代的嚴峻挑戰。

思科科技盛會「Cisco Connect 台北 2026」於7日登場。以「AI 進化，引領無限可能」為主題，聚焦 AI 時代所需的關鍵基礎架構、韌性與數位安全三大主軸，展示思科整合網路、協作、資安與可視性的 AI-Ready 全方位解決方案；邀請國家科學及技術委員會政務副主任委員陳炳宇、數位發展部政務次長侯宜秀、美國在台協會（AIT）處長谷立言參加。

思科則由台灣總經理林岳田攜手全球領導團隊登台，思科全球資深副總裁兼亞太、日本及大中華區總裁唐升鵬全球資深副總裁兼首席供應鏈長Chuck Graham、全球資深副總裁兼亞太、日本及大中華區客戶體驗事業部總經理Jacqueline Guichelaar，及 Splunk人工智慧部門副總裁仰顥，分享思科如何賦能台灣企業釋放 AI 經濟動能、構築數位韌性。

思科科技盛會「Cisco Connect 台北 2026」也邀請台灣產業鏈中華電信（2412）、凌群（2453）、零壹（3029）、華電網（6163）、邁達特（6112）一起秀出技術實力，搶進AI商機。

面對代理式 AI 帶來的爆發性流量與資安威脅，思科與Foundry的最新研究指出企業當前面臨的關鍵議題：網路容量正逼近極限；資安威脅加劇，攻擊面持續擴大；營運複雜度提升，可視性盲點日益增加。

報告指出，隨企業開始在內部大規模部署AI代理，預估未來三年內，由 AI 驅動的網路流量將增長超過三倍。同時，高達85%的企業預期，代理式 AI 的應用將在未來24個月內進一步擴大。然而，超過四分之三（76%）的企業坦言，既有網路必須進行升級才能滿足未來的 AI 需求；另有 73% 的企業預計其網路容量將在未來 24 個月內達到極限。

而隨著AI應用的擴展，企業也面臨日益嚴峻的資安挑戰。92% 的受訪者表示，AI已經使企業更難應對不斷演變的威脅，而 90% 的受訪者表示，與 AI 相關的資安事件已經對其組織造成了一定程度的影響。超過三分之二的人認為，AI 相關威脅的演變速度快於他們的適應能力，若未來兩年內無法調整網路，安全風險將會增加。

而營運複雜度提升，可視性盲點日益增加，鑑於自主系統與高度分散式環境的複雜性，高達71%的受訪者表示，網路監控與可視性方面正出現越來越多無法掌控的盲點。

在AI時代下，思科扮演著關鍵基礎建設角色。思科亞太、日本及大中華區總裁兼銷售資深副總裁唐升鵬（Ben Dawson ）分享：「代理式AI 正以前所未有的速度重塑全球經濟，企業在迎來生產力新契機的同時，也正面臨更甚以往的資安壓力。隨著攻擊面擴大、漏洞遭利用的時間大幅縮短，傳統的系統架構與策略已不敷使用。企業若想贏得競爭優勢，必須以全新思維重新定義數位韌性，並採用前瞻且統一的架構與解決方案。」

面對基礎設施轉型的迫切需求，思科提供涵蓋晶片、網路、安全到維運層的全棧式（Full-Stack）解決方案，以AgenticOps 實現高效營運；全面驅動數位韌性；在威脅來臨前全面建構量子韌性等三大升級重點，在AI時代協助台灣企業化解挑戰並掌握先機。

思科台灣總經理林岳田表示，「台灣在全球高科技供應鏈中，一直扮演著關鍵角色。尤其在近年 AI 浪潮的推動下，台灣也迎來加速產業轉型與數位創新的絕佳契機。而思科對台灣市場的承諾從未改變。我們將持續引進全球前沿資源與創新技術，全力支持台灣的 AI 與數位發展目標，建構跨產業的數位韌性。思科將協助台灣企業準備好迎接AI時代，掌握下一波數位轉型與創新成長機會」。

思科表示，身為台灣數位轉型路上的長期關鍵夥伴，思科憑藉網路與資安的深厚實力，持續驅動在地創新，核心引擎「台灣數位加速計畫（TDA）」自 2018 年啟動至今，已攜手夥伴在製造、金融、醫療、交通與教育等關鍵產業落地逾 30 個數位化專案，加速產業 AI 轉型並建構資安韌性。

此外，思科更透過全球規模最大、歷史最悠久的IT技能教育計畫「思科網路學院」在台培育逾 18 萬名優秀科技與網路人才，並因應趨勢導入全新 AI 與資安前瞻學程，幫助台灣人才面對 AI 時代的機遇與挑戰。