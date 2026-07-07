鴻海劉揚偉：台灣2落差難孵化台版特斯拉 盼鴻華先進成新創圈典範

鴻海（2317）在董事長劉揚偉掌舵下從最大電子代工廠朝專業科技平台服務公司轉型，他7日指出，台灣創業環境2大落差易扼殺創意，分別是只看過去，不敢走沒人走過的路，將難以產生台灣特斯拉（Tesla）或亞馬遜（Amazon），集團旗下鴻華先進-創（2258）已在創新板上市，有極佳潛力，期盼成為台灣創投新創圈的典範。

劉揚偉過去在美國矽谷有多次創業經驗，他上任後也支持成立鴻海研究院，廣泛投資布局前瞻科技而不急於追求變現，他7日出席台灣創投暨私募投資年會演講，以建構台灣全球化新創生態系為主題演說，一開場就抱持開放態度向來賓坦言，鴻海過去投資做的不夠好，一路以來有成有敗，甚至是坦白列舉各兩家案例，但如今已建立管理紀律。

統計目前鴻海投資管理317家公司，創造產值逼近2,000億元，他總結一個創業公司是否成功，有兩大關鍵，第一是時機，第二是領導團隊，技術反而其次。

劉在美國矽谷創業過兩三次，他闡明，矽谷跟台灣的創業環境有很大的差別，這也導致台灣不易有創意產生，在矽谷，若新創說有一個想法從來沒有人做過，一大堆人就想投，但在台灣，若團隊說要做從來沒有人做過的事，創投才不投，他也坦言這樣的思維也在企業內，比方鴻海的工程師，面對創新專案，也會怕做了2~3年若失敗，將影響未來的升遷。

第二個是台灣環境與美國的落差，他指出，美國創投看的是未來，台灣創投看的是這家公司過去賺EPS多少錢？績效如何？他指出，Amazon、Tesla這些新創在成立前十年都沒賺錢，這樣的公司在台灣一定做不起來，因為台灣創投不投，台灣整個環境需要調整。

他舉例，他創立的IC設計公司在美國掛牌時沒有賺錢，但美國要求的就是合法合規，同時有投資人願意買股票，就可以上市了，台灣則相對規範更多，很多很好的創意，若前期不能賺錢，在台灣就做不起來。

談到東西方世界對專利的看法，劉揚偉也建議，企業應該在申請投資專利上咬有不同思維，專利的目的不是保護財產權，而是為了分享，讓社會運作更有效率，因此西方創業者有想法時，就會先去查專利權，對比自己想法是否有更多價值，而東方則把專利鎖在保險箱保護，當有技術想法時就先研發，完全不管專利的事，等研發出來才去查專利看是否侵犯到？有侵犯的話就修改迴避，劉揚偉直言，這樣的做法因為沒有真正創造產業價值，最終只能以價格比別人更低的方式進行，這也成為一個台灣產業迴圈。

鴻海的對策是轉型，他表示，台灣企業過去很多沒有自己的產品，代工都是代工客戶的產品，過去台灣在硬體上賺很多辛苦錢，但真正賺錢的都是做平台的企業，所以鴻海集團期望能夠轉型升級變成一個「平台公司」，硬體之外還要包含軟體形成一個平台，讓各應用公司都能在上面發展，大家一起分錢。

劉揚偉表示，現在鴻海的專利申請也都會要求必須能創造價值，而集團也採專利分享態度管理，比方會跟投資新創分享，讓他們不用擔心侵權，其次透過100億的基金幫助新創，看的是未來的潛力，而不是過去賺了多少錢，並透過集團力量一路支持。

自陳投後管理做不夠好 未來紀律管理

劉揚偉指出，投後管理也是台灣產業界重要的考驗，他總結鴻海經驗做不好的地方，就是過去投資很多，但都放任被投資公司自由發揮，因此他也認為，何時要管，何時要退出，要如何協助新創成功，都是很大的考驗。

他建議投資一定要有資本的紀律，比如在集團內部，如果3年做不到當初承諾的事，原則上就停了，不能不負責任地拖個10年、20年，除非能有足夠信服的理由才能再延長3年。目前鴻海直投的成功率61%，透過基金投的大概是54%，另外也跟國發基金成立了一個100億元創投基金，未來50%以上的錢都會投資在台灣的新創。

最後他也分享投資鴻華先進，雖目前還沒獲利，但該公司已經成功地打通了從技術一路到商業化的完整流程，具有極大潛力，另一家鴻字輩IC設計公司今年也將掛牌，市場猜測是鴻晶科技，另外兩家失敗案例則是HIH與HMD公司合作做NOKIA手機及與泰國PTT合資Horizon Plus電動車公司，目前進度不如預期。