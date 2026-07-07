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搶攻半導體商機 中市助攻微程式打造 ICT 設計中心

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
經發局長張峯源(右)參訪微程式，與董事長吳騰彥就企業投資布局等議題交換意見。台中市經發局／提供
經發局長張峯源(右)參訪微程式，與董事長吳騰彥就企業投資布局等議題交換意見。台中市經發局／提供

微程式資訊公司（7721）將在台中市七期自建營運研發中心，台中市政府經濟發展局長張峯源特別率隊拜訪微程式資訊，與董事長吳騰彥就半導體供應鏈整合、ICT系統設計服務及企業投資布局等議題交換意見，全力協助企業投資布局，搶攻半導體及AI產業商機。

張峯源表示，微程式因應營運及研發需求，規劃於台中七期自建營運研發中心，持續深耕台中，經發局招商工作小組將全力協助都市設計審議、建照申請及相關行政程序，加速投資案推動，並協助企業擴大研發量能、拓展產業商機。

張峯源表指出，微程式資訊是台灣資通訊設計服務的重要企業，長年投入系統整合及智慧應用，在YouBike公共自行車資訊系統整合與數據分析扮演關鍵角色，並成功將行動應用、雲端平台、大數據分析等核心技術，延伸至半導體設備智慧化應用，展現台中企業從智慧交通跨足半導體、AI等高科技產業的創新實力，也凸顯台中完整產業聚落所孕育的研發能量。

吳騰彥表示，微程式資訊成立於1995年，今年邁入第31年，定位為產業的ICT Design House（ICT設計中心），長期深耕系統整合與智慧應用，自2009年起參與YouBike公共自行車系統建置，並投入電子票證、智慧停車及智慧運輸等多元應用，打造涵蓋多元票證、優惠機制及雲端管理的整合平台，相關技術已廣泛應用於民眾日常生活。

他也指出，公司自2018年起積極布局半導體設備智慧化，將感測、通訊、AI分析、雲端管理及資訊安全等技術導入製程設備，協助業者提升設備監測、數據分析及製程良率。

另一方面也攜手家登精密(3680)等18家企業成立「德鑫半導體聯盟」，透過資源共享、合作研發及共同拓展海外市場，加速半導體高階設備國產化，提升台灣供應鏈國際競爭力。

經發局說，微程式未來將在台中七期打造結合研發、展示、測試及產業交流的新研發據點，持續擴充AI、半導體及智慧系統研發量能。

市府將持續透過招商工作小組提供單一窗口服務，協助企業投資設廠及擴廠，串聯半導體、精密機械、智慧製造及AI等產業聚落，發揮台中完整供應鏈優勢，打造兼具研發、製造與創新服務能量的高科技產業生態系，持續提升台中在全球高科技供應鏈中的競爭力。

經發局長張峯源(右)參訪微程式，董事長吳騰彥親自作產品介紹。台中市經發局／提供
經發局長張峯源(右)參訪微程式，董事長吳騰彥親自作產品介紹。台中市經發局／提供

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