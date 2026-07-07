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鴻海劉揚偉：AI算力需求「未來只會越來越大」 至少看旺3到5年

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
鴻海董事長劉揚偉今（7）日出席「2026台灣創投暨私募投資年會」進行演講。記者鍾張涵／攝影。
鴻海董事長劉揚偉今（7）日出席「2026台灣創投暨私募投資年會」進行演講。記者鍾張涵／攝影。

鴻海董事長劉揚偉今（7）日出席「2026台灣創投暨私募投資年會」進行演講，針對市場高度關注的「AI需求到底是真的還是假的、會不會泡沫化」等議題，他特別一上台就表示，從目前的市場經驗與需求端結構來看，AI算力的需求「未來只會越來越大」，在可見的至少3到5年內，算力需求都將持續增長。

劉揚偉今受邀參加台灣創投暨私募投資年會，並針對「全球產業重構下科技平台與創新機會」發表演講。他將全球對AI算力的需求，分為四大類別。第一類是率先投入的「model maker」（模型開發者），如 OpenAI、Anthropic 與 Google 等；第二類則是雲端服務供應商（CSP），如 AWS 及 Google，這些業者已明確發現「用AI算力可以增加他們的營收跟獲利」。

相較於前兩類已有清晰應用變現模式的業者，劉揚偉指出，第三類與第四類的「政府」與「企業」目前則多處於摸索階段，他舉例，「政府現在在應用AI上面，大概唯一知道的就是用AI來打仗」，例如無人機的精準飛行與攔截防禦等，其餘領域仍在摸索；而包括鴻海在內的眾多企業，也同樣在尋找最合適的應用場景。

儘管多數政府與企業仍在尋找具體方向，但劉揚偉強調，這兩大群體非常清楚AI算力「是未來，你躲不掉，你一定要去用它」。由於這四類使用者中，目前有兩類完全確認目標且正在執行，隨著另外兩類群體也逐步開拓應用，會使算力需求在未來3到5年內持續擴大。

針對AI算力供應鏈的全球布局，劉揚偉也分享「主權AI資料中心供應鏈」的興起趨勢，他說，地緣政治與戰爭因素改變了資料數據中心在地化，現在更進一步發展為「還要把AI data center的供應鏈放在我的國家裡」。

劉揚偉坦言，這項趨勢打破了過去「在一個地方把我的產品做好，我就可以銷售到全世界」的傳統模式。面對分散化製造的挑戰，台灣產業必須思考如何因應。

他說，目前台灣電子電機公會（TEEMA）正緊鑼密鼓推動「科學園區」計畫，預計在墨西哥、波蘭、美國、印度及菲律賓等地，與當地政府合作打造科學園區，協助台灣的大中小微企業跟上全球分散化區域發展的腳步。

鴻海董事長劉揚偉今（7）日出席「2026台灣創投暨私募投資年會」進行演講。記者鍾張涵／攝影。
鴻海董事長劉揚偉今（7）日出席「2026台灣創投暨私募投資年會」進行演講。記者鍾張涵／攝影。

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