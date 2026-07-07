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AI重演網路泡沫？林憲銘：市場已開始為AI付費 新時代才剛開始

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
緯創董事長林憲銘表示，全球AI與主權AI（Sovereign AI）需求持續增加。記者鍾張涵／攝影
緯創董事長林憲銘表示，全球AI與主權AI（Sovereign AI）需求持續增加。記者鍾張涵／攝影

AI浪潮席捲全球，但是否重演網路泡沫化的殷鑑，仍甚囂塵上。代工大廠緯創董事長林憲銘7日指出，AI已開始創造實際收入，消費者願意為AI服務付費，代表AI所帶來的價值，正獲得市場認可，「泡沫應該不至於，應該是一個新時代了」。他認為，市場已出現與過去不同的變化，其中最明顯的指標就是：AI開始建立商業模式。

林憲銘7日出席「2026台灣創投暨私募投資年會」，並獲頒終身成就獎，他一上台便幽自己一默，笑稱「終身成就獎另外一個定義就是年紀老了，才有這個特權」。

他回顧自己去年在創投年會上承諾捐出100萬小時算力，之後組成由產業界、學界共同參與的評估小組，負責審查資源分配，截至今年上半年，申請量就已超過120萬小時，其中又以生技領域（Biotech）使用最為踴躍，公司決定再捐120萬個小時，今年總共240萬個小時，希望更多新創團隊及學術研究單位能善用這些AI算力資源，這只是開始，未來也希望持續投入，協助台灣培養更多AI應用人才。

林憲銘在會前接受媒體採訪時，也針對AI產業發展、緯創下半年營運展望，以及即將登場的除息行情發表看法。他表示，全球AI與主權AI（Sovereign AI）需求持續增加，且企業與消費者願意付費使用服務，「消耗Token（詞元）是要付錢的，這個錢還不算小」，如今市場甚至開始針對不同Token效能進行Benchmark（效能比較），有比較就代表有競爭，而有競爭就代表市場已經存在，所以AI發展並非泡沫，而是新時代的開始，AI創造的價值已逐漸獲得市場認可。

林憲銘表示，過去AI需求主要集中在北美，但其他地區的需求也開始逐漸升溫，企業若長期依賴單一市場並非健康策略，市場布局仍須朝更多元方向發展。

若回望台灣市場，他認為，台灣在AI硬體供應鏈有世界級優勢，但「如果只有做設備，賺的錢永遠只有這裡面比較辛苦的那一段」，因此應該進一步發展AI應用，才能真正提升產業價值，

針對緯創營運展望，林憲銘指出，上半年仍維持不錯的成長動能，公司目前更加重視每一項營運細節，積極導入AI、數位孿生（Digital Twin）等技術。團隊過去已有多次高成長經驗，對於哪些環節容易出現風險？也有相當了解，但仍必須保持高度警覺，才能在快速擴張過程中，維持營運品質與效率。

展望下半年，林憲銘說，從公司每月掌握的內部營運資料來看，跟公司原先預估沒有太大改變。

但他也說，目前AI帶動的資本市場榮景，要進一步擴散到一般民生消費，仍需要時間。

針對近期台股波動劇烈，林憲銘信心喊話，指出股價終究會回歸基本面，「短期有一些高高低低，可是，只要基礎是對的，那長期還是對的」。

緯創

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