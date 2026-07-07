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創意6月營收創新高 市場看好有望上修全年業績指引

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

創意（3443）6月營收為創下歷史新高，月成長5.4%、年成長103.7%，優於市場預期；法人機構表示，由產品營收來看，6月Turnkey比重達80.6%、NRE及IP占19.4%；累計第2季NRE及IP、Turnkey各占營收17%和83%。

法人機構表示，第2季毛利率方面，NRE季增幅高於Turnkey，但Turnkey占比仍高，且NRE認列ship out部份增加，因此預期毛利率將較上季下滑，營業費用因圖靈中心建置和研發用費用也將會較上季增加，預估單季每股獲利（EPS）11元。

由於創意原預期今年Turnkey營收預計年成長55~60%以上，目前看來，上修的機率高；毛利率方面，因Turnkey占比提升，而將承壓，但公司預期毛利率不低於去年第4季水準；營業費用因2026年圖靈中心將開始運作和維持高額研發動能，預估營業費用年增15%以上，而全年EPS有望上看45.3元，優於去年的28.1元。

由於目前創意今年晶圓廠和後段封測產能安排與交付較年初樂觀，預期創意有機會上調全年的營收和獲利預估。

營收

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