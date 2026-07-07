台日合作突破新材料技術 國研院完成6吋晶圓100%單層覆蓋

國研院國儀中心攜手國立陽明交通大學、日本東京大學及國研院半導體中心，成功在6吋晶圓成長單層二硫化鎢材料，達成100%全覆蓋高均勻連續膜，突破二維材料大面積製程瓶頸，被視為延續半導體摩爾定律的重要技術進展。

記者會上午在台北市科技大樓舉行。國研院表示，在全球半導體製程邁向原子級尺度之際，二維材料被視為下一世代半導體技術的重要解方，此次成果除展現台灣在前瞻半導體材料研發能力，也具國際指標意義。

國研院指出，目前全球除國研院外，僅有比利時微電子中心與艾司摩爾、台積電合作團隊曾發表大面積單層二維材料100%全覆蓋連續膜晶圓成果。此次完成6吋晶圓二硫化鎢高均勻連續膜，成功克服二維材料在大面積成長過程中常見的不均勻與缺陷問題，提升材料品質與製程穩定性。

國研院國儀中心長期投入真空科技領域，建置真空鍍膜設備與製程技術，並自行設計組裝二維材料真空沉積系統，投入前瞻材料製程開發與物性研究。

此次研發成果由國研院國儀中心與國立陽明交通大學教授張文豪、日本東京大學教授童俊智合作完成，相關研究成果已發表於國際頂尖期刊「自然電子」與「自然」刊登。

國研院舉行記者會展示成功實現「6吋晶圓二硫化鎢100%全覆蓋的高均勻連續膜」。記者鄭超文／攝影

國研院舉行記者會展示成功實現「6吋晶圓二硫化鎢100%全覆蓋的高均勻連續膜」。記者鄭超文／攝影

「國研院攜手台日頂尖學者突破二維材料關鍵技術 」記者會上午在台北市科技大樓舉行，東京大學教授童俊智（左起）、陽明交大教授張文豪、國研院院長蔡宏營、國儀中心主任潘正堂、副主任林郁洧及組長陳維鈞。記者鄭超文／攝影