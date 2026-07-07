鴻海董座劉揚偉預告 集團即將有新兵 IPO

鴻海（2317）集團即將有新兵在台IPO，董事長劉揚偉7日預告，集團將有半導體公司在台IPO，是從事IC設計相關公司，應該會在創新板掛牌。外界猜測，最有可能的對象為鴻晶科技（Socle Technology）。

劉揚偉7日出席「2026台灣創投暨私募投資年會」，演講中提到，鴻海集團即將有從事IC設計的子公司在台掛牌計畫。

對此，劉揚偉會後簡短接受媒體訪問，但未證實要掛牌的是哪家公司，但他表示，今年應該可以看到該公司在台掛牌，且應該會在創新板。

市場猜測，劉揚偉口中將掛牌的公司，可能是鴻晶科技 。

根據公開資料顯示，鴻晶科技成立於2001年，是全球領先的SoC（系統單晶片）設計與實施服務供應商之一。擁有超過20年的經驗，公司IC ODM能力包括Silicon IP（智慧財產權）、驗證及授權、 ASIC外包產品服務（Turnkey Service）。

鴻晶總部位於台灣新竹科學園區，並在台北、高雄和中國（上海）設有分部。Socle Technology 服務於從電腦和消費性電子產品到通訊產品的廣泛市場。客戶範圍不僅涵蓋台灣重要的系統廠商及IC設計公司，更拓展至全球化市場，客戶遍及北美、歐洲、日本、韓國及亞太地區。

不過，由於鴻海集團旗下半導體相關公司眾多，鴻海新掛牌公司也有其他可能性，如鴻揚半導體，主要發展第三類材料功率半導體元件，提供電動車及綠能應用晶片之代工服務；偕同客戶共同提供電動車生態系中最佳的功率元件解決方案。