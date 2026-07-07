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這檔光通訊巨星 外資初評就喊「買」 EPS連年數倍激增
光通訊廠上詮（3363）今（7）日早盤股價表現強勢，亮燈強鎖漲停，主要受惠外資高盛證券的看多激勵。高盛初評就大力喊「買」上詮，目標價給予864元。
高盛證券將上詮視為光通訊網路升級趨勢下的主要受益者，並預估2025 至 2030 年的淨利年複合成長率（CAGR）將達到 250%。主要受到五大動力驅動。
一、共同封裝光學（CPO）交換器所使用的光纖陣列單元（FAU）；二、CPO 交換器需求日益成長；三、早與全球領先的 CPO 交換器品牌大廠及晶片供應商展開合作；四、自動化生產；五、積極擴充產能。
高盛預估上詮今年每股稅後純益將由去（2025）年的0.16元大增至0.84元，明年激增至17.83元，2028年再跳增至50.03元。基於獲利連年高速成長，高盛首度將上詮納入研究追蹤，並給予「買進」評等、目標價上看864元。
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