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高盛點讚上詮 稱 FAU 仍將扮演重要角色
高盛今（7）日發布報告，指出上詮（3363）將會是光通訊網路升級趨勢的主要受惠者，並預估其2025至2030年的淨利複合年增率 (CAGR) 將達到250%，因此給初買進評等。上詮早盤直接跳空開高605元，並一路衝至漲停，盤中受大盤回檔影響，暫報606元，上漲32元，漲幅5.57%。
高盛指出，應用於CPO交換器的FAU具備較高的平均售價 (ASP) 與毛利率，且競爭環境較為健康，規格也持續升級，將繼續帶動產業成長。而上詮早期就參與全球領先的CPO交換器品牌製造商與晶片供應商的合作，能在快速的技術升級中提供及時的產品設計支援，再加上自動化生產，能有效提升製造效率與良率。
而針對康寧的GlassBridge是否會成為其競爭對手，高盛認為一項技術要成為市場主流，需要在大規模生產中具備穩定的效能與可負擔的成本，並且具備相關系統與供應鏈的完整支援。據供應鏈訪查顯示，目前FAU仍然是客戶的首選。此外，FAU本身也在持續進化，因此高盛認為GlassBridge是FAU的補充方案，而非替代品。強勁的AI伺服器機架擴建需求及快速的頻寬升級，將持續支撐FAU的需求。
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