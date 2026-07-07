快訊

諷刺！交通部力堵毒駕 轄下氣象署技士博愛特區逆向毒駕遭逮

香蕉靠演講2年狂存破百萬！親曝不揮霍原因「沒有每天在過年」 全網讚翻

強颱巴威進逼 陳駿季：花蓮萬里溪堰塞湖不排除提前溢流

聽新聞
0:00 / 0:00

AI助攻 臻鼎-KY、華通上半年營收創高

中央社／ 記者江明晏台北7日電

受惠AI高階應用需求帶動，PCB廠臻鼎-KY、HDI廠華通上半年營收均創歷年同期新高。臻鼎指出，伺服器與光模組業務成倍增加，看好今年仍將維持逐季成長態勢；華通表示，今年起AI領域產品急起直追，預期下半年脫胎換骨。

印刷電路板（PCB）廠臻鼎-KY 6月合併營收新台幣170.33億元，年增32.83%，月增5.14%，再創歷年同期新高；第2季營收達484.31億元，年增26.77%；累計上半年營收891.59億元，年增13.89%，雙雙刷新歷年同期新高紀錄。

臻鼎表示，6月營收站上今年以來高點，維持強勁年增表現，AI相關高階應用的伺服器、光模組業務及IC載板需求，正持續轉化為營運成長動能。其中，伺服器與光模組業務成倍增加幅度最為顯著，高階產品組合持續優化，AI相關業務對整體營運的貢獻度進一步提升。

展望後市，臻鼎表示，第3季將進入傳統消費性電子新品備貨旺季，雖然今年市場受到記憶體供需及價格波動等因素干擾，但目前觀察主要客戶新品備貨節奏維持正常，相關需求將有助於帶動下半年營運動能逐步升溫。

此外，伺服器與光模組業務將持續受惠於客戶高階AI產品導入與量產進程推進，預期今年仍將維持逐季成長態勢，帶動高附加價值產品占比提升。

高密度互連技術（HDI）板廠華通6月營收69.15億元，創同期營收新高；累計前6月營收395.4億元，年增13.2%，改寫歷年上半年營收新高紀錄。華通表示，在低軌衛星、消費性電子產品用板出貨穩健、AI產品線接單規模以及單價成長，使第2季呈現淡季不淡。

為了因應客戶在AI、衛星等產品的迫切需求，華通表示，近期陸續擴充土地廠房、購置生產設備，以期在短期內開出新產能；除了迎接下半年的傳統旺季之外，同時籌劃新廠區來配合明、後年光學傳輸、太空資料中心相關的開發與量產。

華通表示，目前市場欠缺半加成法（mSAP） PCB產能，華通已獲得其中最關鍵的雷射鑽孔機優先採購權，對於需求火爆的800G與1.6T光模組訂單爭取已經取得先機，同時積極爭取未來AI及高速光通領域相關新產品認證機會，將擅長的mSAP製造優勢發揮到極限。

業界認為，華通以往深耕消費性電子、衛星產業產品，今年起已看到在AI相關領域的產品急起直追，預期將可逐季調整產品結構，下半年脫胎換骨，掌握衛星升級換代、AI相關光模組火熱的市場需求。

華通 營收 臻鼎

延伸閱讀

臻鼎營收／6月170億元、再創同期新高 AI帶動下半年營運逐步升溫

華通迎傳統旺季 籌畫新廠區因應光學傳輸太空資料中心商機

尖點6月營收月增9.7% 臻鼎6月合併營收月增5.1%

川湖坐上台股股后寶座！AI伺服器滑軌需求爆發 推升營運再創高

相關新聞

鴻海董座劉揚偉預告 集團即將有新兵 IPO

鴻海（2317）集團即將有新兵在台IPO，董事長劉揚偉7日預告，集團將有半導體公司在台IPO，是從事IC設計相關公司，應該會在創新板掛牌。外界猜測，最有可能的對象為鴻晶科技（Socle Technology）。

這檔光通訊巨星 外資初評就喊「買」 EPS 連年數倍激增

光通訊廠上詮（3363）今（7）日早盤股價表現強勢，亮燈強鎖漲停，主要受惠外資高盛證券的看多激勵。高盛初評就大力喊「買」上詮，目標價給予864元。

AI 帶動 PCB 高階耗材需求 鉅橡訂單增加積極推進新廠建置計畫

專業絕緣材料大廠鉅橡（8074）表示，面對持續增加的訂單需求，鉅橡除透過生產調度與人力支援提升供貨效率外，亦持續優化產能配置，並積極推進新廠建置計畫，以強化整體供應能力。隨著營收規模持續擴大及產能利用率維持高檔，規模經濟效益逐步發酵，加上高階產品出貨占比提升與產品組合持續優化，雖原物料價格仍處高檔，但整體獲利結構仍維持穩健，有助於進一步支撐毛利率表現與獲利能力，並為未來營運成長奠定長遠基礎。

緯創林憲銘看 AI 伺服器 北美市場需求旺、其他主權 AI 也開始興起

緯創（3231）董事長林憲銘指出，進入7月後，從公司內部報告來看出貨表現與原先預期並無太大改變，且目前除了美國之外，其他地區的主權AI需求也正逐步興起，代表AI產生出來的價值已經開始逐步被市場認可、消費者也願意付費使用，隨著市場需求越多，後續商機將可望越高。

半導體風雲／記憶體狂飆將告終？產業多空有5大觀察點

AI浪潮帶動記憶體價格狂飆，近期卻遭遇兩大不利事件空襲：一是具記憶體主導權的南韓三星和SK海力士啟動高達800兆韓元（約5180億美元）的半導體投資計畫，兩大記憶體龍頭將新建四座晶圓廠，並大幅擴充HBM（高頻寬記憶體）封裝基地，希望5年內讓南韓DRAM產能倍增；其次是中國大陸記憶體廠兆易創新近期率先對市場降溫，直言目前記憶體價格已「接近頂部」，提醒市場不宜期待價格永遠維持高檔。兩件事都挑動對記憶體供需和價格極為敏感的神經。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。