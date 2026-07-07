快訊

18歲愛女遭輾壓亡…母求償落空崩潰問「白犧牲了嗎」 法官冷回：對啊

太空視角直擊巴威！「完美颱風眼」震撼曝光 沖繩先拉警報11日接近台灣

Netflix觀眾「只看完一季」棄追熱門影集！變官方擔憂來源 網曝中肯原因

聽新聞
0:00 / 0:00

受惠中高階消費機型及商務型機種帶旺 義隆盤中股價攻上漲停

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

筆電觸控IC大廠義隆（2458）營運受惠於客戶端中高階消費機型及商務型機種比重提高，今日股價強勢表態，盤中攻上漲停。

義隆昨日公布6月合併營收為10.59億元，月增5.4%，年增 7.1%，第2季業績呈現微幅季減，上半年合併營收為64.29億元，年增4.5%。

義隆提到，受限於上游原物料供應鏈產能吃緊，導致部分產品面臨零組件供給缺口，品牌客戶持續提升零組件庫存配置彈性與布建多方資源，該公司也密切關注客戶庫存水位變化，並即時調整生產規劃以靈活因應需求。

展望後續，義隆認為，依據客戶目前的行銷策略，雖然因缺料導致出貨量受限，但該公司預期可望受惠於中高階消費機型及商務型機種比重提高，可創造更多的內容價值。

另外，義隆提及，自去年第3季起，其AI影像辨識演算法相關產品已順利量產並開始出貨，成功切入無人機及多項影像辨識應用市場，產品線多元化效益逐步顯現，並展現該公司在新應用領域的長期成長潛力，相關產品營收占比隨之成長，於今年持續發酵。

義隆 營收

延伸閱讀

義隆6月營收年月雙增 早盤一度鎖漲停、第2季營收年增雙位數

儒鴻6月營收亮眼點火 股價大漲逾4%、填息率衝六成

業績撐腰 矽創逆勢盤中攻上漲停

光隆營收／6月7.7億元、年增4% 產業逐漸進入旺季

相關新聞

AI 帶動 PCB 高階耗材需求 鉅橡訂單增加積極推進新廠建置計畫

專業絕緣材料大廠鉅橡（8074）表示，面對持續增加的訂單需求，鉅橡除透過生產調度與人力支援提升供貨效率外，亦持續優化產能配置，並積極推進新廠建置計畫，以強化整體供應能力。隨著營收規模持續擴大及產能利用率維持高檔，規模經濟效益逐步發酵，加上高階產品出貨占比提升與產品組合持續優化，雖原物料價格仍處高檔，但整體獲利結構仍維持穩健，有助於進一步支撐毛利率表現與獲利能力，並為未來營運成長奠定長遠基礎。

緯創林憲銘看 AI 伺服器 北美市場需求旺、其他主權 AI 也開始興起

緯創（3231）董事長林憲銘指出，進入7月後，從公司內部報告來看出貨表現與原先預期並無太大改變，且目前除了美國之外，其他地區的主權AI需求也正逐步興起，代表AI產生出來的價值已經開始逐步被市場認可、消費者也願意付費使用，隨著市場需求越多，後續商機將可望越高。

半導體風雲／記憶體狂飆將告終？產業多空有5大觀察點

AI浪潮帶動記憶體價格狂飆，近期卻遭遇兩大不利事件空襲：一是具記憶體主導權的南韓三星和SK海力士啟動高達800兆韓元（約5180億美元）的半導體投資計畫，兩大記憶體龍頭將新建四座晶圓廠，並大幅擴充HBM（高頻寬記憶體）封裝基地，希望5年內讓南韓DRAM產能倍增；其次是中國大陸記憶體廠兆易創新近期率先對市場降溫，直言目前記憶體價格已「接近頂部」，提醒市場不宜期待價格永遠維持高檔。兩件事都挑動對記憶體供需和價格極為敏感的神經。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。