受惠中高階消費機型及商務型機種帶旺 義隆盤中股價攻上漲停

筆電觸控IC大廠義隆（2458）營運受惠於客戶端中高階消費機型及商務型機種比重提高，今日股價強勢表態，盤中攻上漲停。

義隆昨日公布6月合併營收為10.59億元，月增5.4%，年增 7.1%，第2季業績呈現微幅季減，上半年合併營收為64.29億元，年增4.5%。

義隆提到，受限於上游原物料供應鏈產能吃緊，導致部分產品面臨零組件供給缺口，品牌客戶持續提升零組件庫存配置彈性與布建多方資源，該公司也密切關注客戶庫存水位變化，並即時調整生產規劃以靈活因應需求。

展望後續，義隆認為，依據客戶目前的行銷策略，雖然因缺料導致出貨量受限，但該公司預期可望受惠於中高階消費機型及商務型機種比重提高，可創造更多的內容價值。

另外，義隆提及，自去年第3季起，其AI影像辨識演算法相關產品已順利量產並開始出貨，成功切入無人機及多項影像辨識應用市場，產品線多元化效益逐步顯現，並展現該公司在新應用領域的長期成長潛力，相關產品營收占比隨之成長，於今年持續發酵。