半導體市場持續強勁成長 SIA 估今年全球半導體產值將逾1.5兆美元創高

人工智慧（AI）多元應用快速成長挹注半導體市場持續強勁成長，輝達、超微、蘋果、美光、台積電（2330）等大廠今年持續擴大投資應對成長，美國半導體協會（SIA）發布新聞稿引述世界半導體貿易統計組織（WSTS）提到估今年全球半導體產值將逾1.5兆美元創高。

美國半導體產業協會在（美國時間６日）台北７日宣布，2026年5月全球半導體銷售額為1,206億美元，較2026年4月的1,105億美元成長9.2%，較2025年5月的591億美元成長104.1%。月度銷售額數據由世界半導體貿易統計組織統計，並採用三個月移動平均值。SIA的會員企業占美國半導體產業總收入的99%，以及近三分之二的非美國晶片企業。

美國半導體行業協會（SIA）執行長約翰·紐弗表示，「5月份全球半導體市場持續保持強勁成長，創下有史以來最高的月度銷售總額，並連續第15個月實現月成長，美洲、亞太地區和中國市場的強勁年增持續推動著產值增長。」

從區域來看，4月年成長方面，美洲（132.2%）、亞太地區/其他地區（118.9%）、中國（88.8%）、歐洲（60.7%）和日本（23.8%）的銷售額均年成長。月成長方面，中國（10.7%）、亞太/其他地區（9.2%）、美洲（8.6%）、歐洲（7.3%）和日本（6.4%）的銷售額也均有所成長。