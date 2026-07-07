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AI帶動PCB高階耗材需求 鉅橡訂單增加積極推進新廠建置計畫

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
鉅橡執行董事暨資深副總馮興運。記者尹慧中／攝影
鉅橡執行董事暨資深副總馮興運。記者尹慧中／攝影

專業絕緣材料大廠鉅橡（8074）表示，面對持續增加的訂單需求，鉅橡除透過生產調度與人力支援提升供貨效率外，亦持續優化產能配置，並積極推進新廠建置計畫，以強化整體供應能力。隨著營收規模持續擴大及產能利用率維持高檔，規模經濟效益逐步發酵，加上高階產品出貨占比提升與產品組合持續優化，雖原物料價格仍處高檔，但整體獲利結構仍維持穩健，有助於進一步支撐毛利率表現與獲利能力，並為未來營運成長奠定長遠基礎。

該公司日前已公告2026年6月合併營收1.44億元，較去年同期成長23％；累計1-6月合併營收7.8億元，年增率22.7％。該公司表示，目前整體訂單需求維持強勁，接單量持續較去年同期成長，尤其高階製程產品需求最為熱絡，產能利用率維持高檔，帶動6月營收較去年同期成長23％。隨著AI帶動高階伺服器板與ABF載板規格持續升級，鉅橡憑藉深厚技術實力與穩定品質優勢，已成為多家ABF載板大廠的主要供應商，進一步鞏固高階PCB材料市場地位。

鉅橡進一步表示，今年上半年兩岸市場需求同步增溫，台灣及中國大陸業績皆較去年同期成長約二至三成，顯示AI、高速運算及電子產業升級所帶動的需求持續擴大。而隨著PCB產業傳統旺季即將來臨，客戶拉貨動能可望進一步升溫，公司審慎樂觀看待第三季營運表現。

鉅橡 營收 材料

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