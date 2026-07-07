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凌華營收／今年第2季營收年增五成 創歷史新高紀錄

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠凌華（6166）公布2026年6月營收，受惠於邊緣AI應用需求升溫與全球市場拓展成效，單月合併營收達新台幣15.08億元，月增4.7%、年增25.9%，創單月歷史次高紀錄；第2季合併營收達44.59億元，季增29.5%、年增52.3%，創單季歷史新高。

累計2026年上半年合併營收達79.03億元，年增41.1%，展現凌華在邊緣AI與智慧邊緣應用市場的成長動能。

從區域市場表現來看，美洲市場持續為公司主要營收來源，上半年營收占比達34%，較去年同期成長55%；歐洲市場營收占比20%，年增52%；亞洲市場則較去年同期成長49%。三大區域同步成長，反映凌華科技在工業自動化、智慧醫療、機器人與智慧交通等邊緣AI應用場域的客戶需求持續擴大。

甫落幕的 COMPUTEX 2026 亦進一步驗證市場需求。凌華科技以「代理型AI與物理AI（Agentic AI & Physical AI）」為展出主軸，展示多項邊緣AI技術與解決方案，展會期間吸引來自25個國家的潛在客戶交流，累計取得153筆潛在商機（Leads），其中73筆達成行銷有效潛在客戶（MQL），展現相關解決方案在國際市場的高度關注與後續轉換潛力。

本次展出亮點包括 Physical AI 人形機器人 Moby、榮獲 COMPUTEX Best Choice Award 肯定的 DLAP-701 邊緣AI平台，以及多項應用導向的邊緣AI展示方案，涵蓋智慧製造、機器人與實體世界智慧化應用。展會期間，公司安排超過50場客戶拜訪、商務洽談及媒合活動，進一步深化與全球客戶及產業夥伴的合作機會。

在品牌推廣方面，凌華科技透過與 Intel、NVIDIA 等生態系合作夥伴共同展示，並結合媒體與數位行銷活動，展期間獲得超過20家媒體報導及近百萬次社群媒體曝光，進一步提升公司在邊緣AI與實體AI應用領域的國際能見度。

凌華 營收 歐洲

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