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緯創林憲銘看AI伺服器 北美市場需求旺、其他主權AI也開始興起

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

緯創（3231）董事長林憲銘指出，進入7月後，從公司內部報告來看出貨表現與原先預期並無太大改變，且目前除了美國之外，其他地區的主權AI需求也正逐步興起，代表AI產生出來的價值已經開始逐步被市場認可、消費者也願意付費使用，隨著市場需求越多，後續商機將可望越高。

林憲銘7日出席台灣創投暨私募投資年會前受訪指出，從當前市況來看，與原先預估並沒有太大改變，進入7月後公司內部報告顯示亦是如此。他也點出，目前AI基礎建設商機除了美國之外，其他市場商機也開始逐步興起，主要是主權AI需求正持續崛起。

在非北美市場出現新一波AI商機的同時，林憲銘認為，這代表AI產生的價值已經被認可，且消費者開始願意付費使用，隨著AI使用量越多、就可能會產生越多商機。

緯創 美國 投資

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