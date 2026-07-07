美系初評上詮正向評等 肯定FAU在CPO的應用

美系初評上詮（3363）正向評等，肯定FAU在CPO的應用。

市場討論的 GlassBridge是否取代FAU？美系券商表示，GlassBridge 約 24+ 通道，但FAU朝 100+ 通道發展，且更小的線距、2D 架構及耐高溫。即便GlassBridge發展起來也是互補不是替代。再者，一項技術要成為主流也要有穩定的產品性能、大量生產及成熟供應鏈互相配合。綜上，預估2027年EPS17.8/50元，以明年48xPE評價，同步升目標。