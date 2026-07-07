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輝達新機櫃卡關元凶？ PCB台系供應鏈喊冤

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

研調機構SemiAnalysis點名輝達最新機櫃「Kyber」架構恐因PCB設計不佳而延後問世，引發全球PCB類股昨（6）日重挫。對於SemiAnalysis報告內容，相關廠商皆不評論單一客戶訊息，惟PCB業界提到，早在三個月前就已有相關風聲在業界流傳，但已逐步克服，卡關重點並非在PCB端。

不具名的PCB業者強調，台灣PCB與載板廠商AI非蘋客戶群多元，加上下半年是產業傳統旺季，這次SemiAnalysis發出的報告內容，不會影響一線廠商下半年營運逐季走高態勢。

業界人士指出，三個月前即盛傳Rubin Ultra設計從四晶片封裝改為二晶片封裝，但其實是外界誤解。從輝達官方在今年GTC大會釋出的訊息來看，當時即宣布採二晶片封裝，亦即從原本四晶片分開封裝，改成2×2的二晶片封裝形式，藉此加速後續良率提升。

Kyber架構是接替Oberon架構的輝達新機櫃設計，預計在2027年搭載容納576顆Rubin Ultra GPU的高密度平台，應對高功率配電挑戰最有效的方式是提高電壓。由傳統的415或480 VAC三相系統，過渡到800 VDC架構，來創造多重效益。

輝達 晶片

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