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股后穎崴6月營收創高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

股后穎崴（6515）昨（6）日公告6月合併營收14.6億元，創單月歷史新高，月增36%，年增287.9%，帶動第2季合併營收衝上35.23億元，改寫單季新猷，季增18.2%，年增131.4%；上半年合併營收65.04億元，年增70.2%，為同期最佳。

穎崴是半導體測試介面大廠，公司表示，6月雖有颱風導致工作天數減少干擾，受惠AI、高速運算（HPC）、ASIC、GPU、CPU、AP等應用需求持續暢旺，單月業績仍攀上新高，今年上半年營收已超越去年前十月營收總和。

穎崴看好，本季在AI客戶強勁拉貨下，產能滿載，高雄仁武新廠產能提升，加速訂單去化，為業績注入成長動能。

近期傳出市場對AI需求的疑慮，並質疑雲端服務業者今年高額資本支出，未來是否持續。但世界半導體貿易統計組織（WSTS） 6月報告指出，受惠於強勁的AI需求，今年全球半導體市場規模預計將年增89.9%，首次突破1.5兆美元大關，預估2027年將躍升至1兆9,140億美元。

SEMI也指出，先進製程及先進封裝與測試的投資仍在加速，AI需求仍非常強勁，CoWoS、CoPoS及共同封裝光學等先進封裝成為市場主流，帶動高頻高速、大功耗、高針數、大封裝等高階測試需求，測試介面複雜度提升、測試難度增加。

穎崴次世代先進測試介面平台持續擴大市場滲透率，雙層超導HyperSocket-DH已獲得多家AI客戶採用，動態老化測試同步受新客戶青睞。

穎崴 營收 股后

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