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紅鏈大規模招工 拚折疊 iPhone 量產
大陸「果鏈」藍思科技傳大規模招工，包括操作工、質檢員、包裝員等職位，月薪約人民幣5,500至7,500元（約新台幣2.59萬元至3.54萬元），提供包吃住及報銷路費。業界認為，擴大招工是為蘋果旗下首款折疊iPhone 量產儲備人力。
快科技報導，大陸科技博主「定焦數碼」透露，蘋果首款折疊iPhone已開始小批量生產，最快將在7月底進入大規模量產階段。按產品規劃，折疊iPhone預計將於9月亮相。
隨整機投產節點逼近，大陸代工廠生產人員緊缺，相關產線急招工。訊號最明確的當屬藍思科技，近期透過網路與微信公眾號釋出大規模急招公告，擴招職務涵蓋操作工人、質檢員、包裝員、技術員等多個類別。工作地點主要位於湖南長沙及瀏陽廠區，並強調可當天面試、無經驗亦可入職。
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