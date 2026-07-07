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蘋果首款折疊 iPhone 推出加持下 市場可望呈現價量齊揚
全球折疊機歷經低迷期後，今年有望迎來春燕。市場預料在蘋果首款折疊iPhone推出加持下，今年折疊機市場將呈現「量價齊揚」，明年還會繼續成長，為產業後續發展更添底氣。
Counterpoint預估，2026年全球折疊手機平均售價（ASP）將年增18%，折疊手機面板出貨將成長24%，市場營收更將大幅增加48%，顯示器市場競爭已從價格戰逐步轉向高階化與AI應用驅動的新階段。
智慧手機市場價格因達到經濟規模，價格趨於穩定，但折疊機市場卻呈現相反趨勢，產品平均售價預估將較去年提升18%。其中，左右開的書本式產品持續成為市場主流，今年估占整體折疊手機出貨76%，遠高於上下開的掀蓋式產品。
價格方面，去年折疊機價格1,600美元約占三成，今年此價格帶的產品占比預估將進一步提高至60%，凸顯出市場需求正快速向超高階產品集中。
Counterpoint Research指出，蘋果今年推出首款折疊iPhone，將成為今年市場最大的變數，也將重新定義折疊手機競爭格局。
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