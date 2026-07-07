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蘋果牽緊博通 衝 ASIC 合作

經濟日報／ 編譯吳孟真、科技組／綜合寶島

根據博通於6日遞交給美國證管會（SEC）的8-K報告，該公司將為多代蘋果產品開發並供應一系列客製化ASIC，深化雙方長期合作，也有效緩解市場對蘋果降低博通依賴的疑慮。

相關消息激勵博通股價6日早盤上漲4%。法人認為，隨著蘋果持續加深與全球重量級半導體廠合作，無論找上哪些大咖，最後晶片製造訂單主要都會流向台積電（2330），使得台積電成為最大贏家。

博通一直都是蘋果重要供應商，持續為iPhone提供射頻、WiFi與藍牙等關鍵無線通訊元件。光是蘋果，就貢獻博通年營收約20%。

蘋果 WiFi iPhone

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