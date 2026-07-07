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輝達新機櫃傳卡關 SemiAnalysis點名PCB設計不佳…波及台鏈

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者蘇嘉維／綜合報導
研究機構SemiAnalysis最新報告指出，輝達打造最新機櫃設計「Kyber」架構因PCB設計不佳而卡關，使得原本要以Kyber架構打造的NVL 144機櫃出貨可能遞延到2028年，連帶衝擊後續將接替的NVL 576機櫃出貨，引發市場高度關注。路透
研究機構SemiAnalysis最新報告指出，輝達打造最新機櫃設計「Kyber」架構因PCB設計不佳而卡關，使得原本要以Kyber架構打造的NVL 144機櫃出貨可能遞延到2028年，連帶衝擊後續將接替的NVL 576機櫃出貨，引發市場高度關注。路透

研究機構SemiAnalysis最新報告指出，輝達打造最新機櫃設計「Kyber」架構因PCB設計不佳而卡關，使得原本要以Kyber架構打造的NVL 144機櫃出貨可能遞延到2028年，連帶衝擊後續將接替的NVL 576機櫃出貨，引發市場高度關注。

SemiAnalysis點名Kyber架構設計遞延禍首是PCB相關廠商，澆熄市場對PCB廠在輝達新世代機櫃設計的期待，亞洲主要PCB股昨（6）日全面重挫。

日商挹斐電（Ibiden）昨天在日股暴跌8.3%，大陸銅箔基板（CCL）大廠雖再度宣布漲價也難逃利空襲擊，在港股重挫9.5%；台股欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）、臻鼎-KY（4958）等均大跌逾5%，台光電（2383）更以跌停板收市。

輝達原先規劃，要在明年問世的Vera Ultra採用NVL 144架構、Kyber架構打造的機櫃，當中主要以NVL 72的PCB板背靠背接合，當中再以中介板（Midplane）作為兩塊PCB板的訊號橋梁，取代原先需要至少上萬條傳統銅線才能達到的448G SerDes超高速傳輸速度，藉此打造出連接144顆GPU晶片的運算叢集，減少設計空間，並加速伺服器機櫃打造速度。

不過，目前該中介板量產狀況傳出將可能遞延，加上雲端服務供應商（CSP）抗議採購成本過高，輝達也規劃更改設計。

SemiAnalysis指出，由於PCB中介板在可製造性方面仍面臨挑戰，Kyber NVL 144機架架構已延期至2028年，且將連接八套Oberon機架的NVL 576的CPO產品可能也將同步延期，或僅限於小規模量產。

SemiAnalysis表示，與此同時，四晶片先進封裝的Rubin Ultra也已取消，僅留下規模較小的二晶片封裝版Rubin Ultra，其真實效能大約只有四晶片版本Rubin Ultra的一半。輝達將規劃大幅增產Oberon Rubin機架和Oberon Rubin Ultra機架，以彌補效能減少的算力缺口。

SemiAnalysis先前曾釋出共同封裝光學（CPO）等新技術恐延後，重創全球市場對AI產業創新發展信心，如今再以PCB設計不佳示警輝達耽誤新機櫃設計問世時程，再次讓AI市場拉警報。

惟業界強調，當前AI伺服器機櫃設計可能繼續沿用既有Oberon架構，不影響鴻海、廣達、緯創等ODM廠下半年最新Vera Rubin出貨。

針對SemiAnalysis點出CPO可能延期出貨，光通訊業者認為，目前AI平台廠開出規格幾乎都是以可拆卸式的FAU為主，也就是俗稱的近封裝光學（NPO）架構，距離真正與運算晶片一起封裝設計的CPO在技術實現上本就有段距離，Kyber機架設計延後，不影響當前光通訊業者明年預計大量生產FAU的目標。

輝達 景碩 南電

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